«Herr Raue reist»: MagentaTV startet Reisereportage-Reihe mit Tim Raue

Wie ‚DWDL‘ berichtet, startet Magenta TV im Herbst eine neue Reisereportage-Reihe mit dem Berliner Starkoch Tim Raue. Inbereist er Mexiko, Sizilien, New Orleans, Istanbul, Thailand und Madrid, um sich dort durch die lokale Küche zu essen. Dabei steht kein Wettbewerb im Vordergrund, in den sechs Episoden geht es vielmehr um „den Abgleich von Klischees gewisser Küchen mit dem, was vor Ort wirklich gerne gegessen wird“, wie es in dem Bericht heißt.„Ich wage mich an Klischees genauso wie an Zutaten, die ich vorher noch nie probiert habe“, wird Raue zitiert. „Alle Reisen, meine Offenheit gegenüber Menschen und die bisherigen TV-Formate haben mich darauf vorbereitet“, so der aus «Kitchen Impossible» und «The Taste» bekannte Koch über seine Sendung, die monatlich erscheinen soll.Produziert wird das Format von Lodge of Levity von Jens Bujar und Florian Wieder, die für Magenta TV schon «Artikel 5» mit Micky Beisenherz umgesetzt haben. „Auf der kulinarischen Spurensuche durch alle Ebenen der internationalen Küchen kommt man Spitzenkoch Tim Raue so nah wie nie zuvor. Außerdem können die Zuschauer auch tatsächlich schmecken, was Tim Raue aus seinen Eindrücken kreiert. Entweder Live vor Ort bei einem Event oder durch Food-Boxen bei sich zu Hause“, sagte Bujar über die Besonderheiten des Formats. Raue ergänzt: „Jede Destination inspiriert mich im Anschluss an meinen Besuch zu einem 4-Gang-Menü, das ich kreiere. Hierbei verwende ich einige der authentischen Gerichte als Anregung, kopiere sie oder entwickle komplett neue Gerichte mit den Zutaten und Aromen der jeweiligen Destination.“ Derzeit werde noch geklärt, wie das genau umgesetzt werden soll.