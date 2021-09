Art Metrano ist tot

Köpfe

Art Metrano ist im Alter von 84 Jahren gestorben, wie dessen Sohn Harry dem Branchenblatt ‚The Hollywood Reporter‘ bestätigte. Metrono sei am Mittwoch eines natürlichen Todes in seinem Haus in Aventura, Florida gestorben. In Deutschland erlangte der Illusionist und Komiker vor allem durch seine Rolle als Ernie Mauser in «Police Academy 2» und «Police Academy 3 - …und keiner kann sie bremsen» Bekanntheit.Der gebürtige Brooklyner mit den lockigen Haaren saß seit 1989 querschnittsgelähmt im Rollstuhl, nachdem er bei Arbeiten auf dem Dach seines Hauses in Los Angeles von einer Leiter gefallen und auf seinem Kopf gelandet war. Dabei brach er sich den ersten, zweiten und siebten Wirbel. Zuvor war er zwischen 1982 und 1983 in der ABC-Sitcom «Joanie Loves Chachi», ein Ableger von «Happy Days», zu sehen. „Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als das passierte, und dann hörte es einfach auf", sagte sein Sohn. „Aber er hat es geschafft, das Leben zu genießen und Widrigkeiten zu überwinden.“ Nach seinem Unfall erholte er sich bemerkenswert und verwandelte seine Leiden in eine Ein-Mann-Bühnenshow, «Metrono‘s Accidental Comedy», in der er aus einem Rollstuhl aufstand, um ein paar Schritte zu gehen.Er hinterlässt seine Frau Jamie sowie seine erste Frau Rebecca, mit der er vier Kinder hatte. „Art möchte, dass alle seine Freunde und Familie weiterhin lächeln, wenn sie an ihn denken, und lachen und das Leben weiter feiern", teilte seine Familie mit.