VOX und Kabel Eins auf durchschnittlichem Niveau

«Die leckerste Idee Deutschlands» schaffte es nicht über den Senderschnitt hinweg, während «Yes, we camp!» die Delle der Vorwoche ausbeulen konnte.

VOX suchte am Sonntagabend in einer einmaligen Event-Sendung. Jeweils zwei Ideen, die von verschiedenen Gastronomen 60 Testessern präsentiert wurden, mussten sich in einem Duell über fünf Runden beweisen. Am Ende durfte sich die „Kartoffeldönerbratwurst“ über den Sieg und damit den „Platz im Regal“ in den Filialen der REWE-Supermärkte freuen. Der Sender mit der roten Kugel konnte ab 20:15 Uhr 1,06 Millionen Zuschauer ab drei Jahren für sich gewinnen. Davon stammten 0,46 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe.Auf dem Gesamtmarkt verbuchte die von Amiaz Habtu moderierte Sendung eine Sehbeteiligung von 4,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen ebenfalls leicht unterdurchschnittliche 6,4 Prozent auf der Uhr. Im Vorlauf konntendas grandiose Niveau der Staffelpremiere vor einer Woche nicht halten. Die Reichweite sank zwar nur leicht auf 1,11 Millionen. Vor sieben Tagen wurden 1,15 Millionen Zuschauer ausgewiesen. Die Marktanteile beliefen sich am 5. September auf 6,2 respektive 10,8 Prozent. Diesmal verbuchte VOX Einschaltquoten von 5,4 und soliden 7,7 Prozent.Bei Kabel Eins ging auch in dieser Wocheauf Sendung. Vergangene Woche setzte es einen herben Dämpfer und die Marktanteile fielen deutlich unterdurchschnittlich aus. Nach 5,8, 5,3 verzeichnete der Unterföhringer Sender nur 4,0 Prozent in der Zielgruppe. Diesmal waren mit 0,40 Millionen Umworbenen annehmbarer 4,6 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt schalteten das Camping-Format 0,97 Millionen ab Dreijährige ein, was dem Level der ersten beiden Folgen entspricht. Der Marktanteil verbesserte sich von zuletzt 2,6 auf 3,3 Prozent.