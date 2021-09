«Schrauben, sägen, siegen»: Kabel Eins überzeugt mit neuen Folgen des Heimwerker-Duells bislang nicht

Wochenquotencheck

Nach drei Jahren Pause laufen seit diesem Sommer erstmals wieder neue Episoden des Programms.



Kabel Eins strahlt die Sendungseit Oktober 2017 aus. Im Mittelpunkt stehen Hobby-Handwerker, die sich verschiedene Projekte vorgenommen haben. Doch bei der Erneuerung eines Schlafzimmers oder einer Küche fallen so einige Probleme an, die den Heimwerkern Kopfzerbrechen bereiten. Seit August werden die zwanzig Folgen der neuen Staffel wochentags ab 18:55 Uhr ausgestrahlt.Am Montag stand das Thema Schlafzimmer im Vordergrund des Heimwerker-Duells. 0,51 Millionen Fernsehende schalteten ein, was gleichzeitig das beste Ergebnis dieser Woche darstellte. Über einen akzeptablen Marktanteil von 2,5 Prozent kam der Sender dennoch nicht hinaus. Auch die 0,18 Millionen Jüngeren starteten vergleichsweise gut in die Woche. Hier wurde eine passable Sehbeteiligung von 4,1 Prozent eingefahren.Bereits zum Dienstag verkleinerte sich das Publikum auf 0,45 Millionen Menschen. Folglich fiel auch der Marktanteil auf einen mauen Wert von 2,2 Prozent zurück. Der Sender musste auch bei den 0,15 Millionen Umworbenen einen Rückgang auf eine mäßige Quote von 3,4 Prozent hinnehmen. Am Mittwoch drehte sich alles rund um das Thema Spielplätze. Auf dem Gesamtmarkt lag der Marktanteil noch immer konstant bei 2,2 Prozent, während die Reichweite weiter auf 0,43 Millionen Menschen sank. Die Folge stellte hingegen bei den 0,19 Millionen Werberelevanten den Bestwert der Woche dar. Ein solides Ergebnis von 4,8 Prozent war sogar insgesamt der höchste Wert der in diesem Jahr bislang neu ausgestrahlten Folgen.Einen Tag später traten zwei Paare beim Bau einer Außenküche gegeneinander an. Bei weiterhin 0,43 Millionen Neugierigen sank der Marktanteil weiter auf niedrige 2,1 Prozent. Nach dem Hoch am Vortag fiel der Rückschlag am Donnerstag in der Zielgruppe besonders gravierend aus. Es blieben nur 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährige übrig, so dass der bislang schwächste Wert der Staffel von 2,9 Prozent auf dem Papier stand. Auch der Freitag, der sich ums Kinderzimmer dreht, konnte da nicht mehr viel retten. 0,44 Millionen Interessenten sowie mäßigen 2,3 Prozent Marktanteil bedeuteten nur eine geringfügige Verbesserung. Auch die 0,12 Millionen Jüngeren blieben weiterhin bei mauen 3,1 Prozent hängen.Unterm Strich schnitt Kabel Eins mit dem Heimwerker-Duell diese Woche also nicht besonders gut ab. Doch auch die anderen Episoden der neuen Staffel, die in der Vorwoche liefen, landeten auf einem ähnlichen Niveau. Tatsächlich standen bei der Ausstrahlung der ersten beiden Staffeln in den Jahren 2017 und 2018 teilweise noch schwächere Werte auf dem Papier. Die Sendung schnitt aber in diesem Jahr auch gut ab und überzeugte bis zu einer Million Fernsehenden. Sonntags laufen ab 17.30 Uhr jeweils zwei wiederholte Folgen, die meist für bessere Werte sorgen als die Neuausstrahlungen. Möglicherweise werden die zurzeit neuen Ausgaben also im Nachhinein noch zu einem größeren Erfolg.