«Great British Baking Show» geht im September weiter

Der Streamingdienst Netflix stellt neue Folgen bereit.

Bereits in einigen Wochen bringt der amerikanische Streamingdienst Netflix mit neuen Folgen zurück. Die neue Staffel startet am 24. September und jeden Freitag wird eine der zehn neuen Folgen ausgestrahlt. Wie schon bei der letzten Staffel werden die Episoden drei Tage früher beim britischen Channel 4 ausgestrahlt.Die Show begleitet eine Gruppe von Hobbybäckern, die von den Juroren Paul Hollywood und Prue Leith in einer Reihe von wöchentlichen Herausforderungen auf Herz und Nieren geprüft werden. Jede Woche scheidet ein Kandidat aus, und der Gewinner wird durch die Teilnehmer ermittelt, die das Finale erreichen. Noel Fielding und Matt Lucas sind die Moderatoren der Serie.Letty Kavanagh, Richard McKerrow und Kieran Smith fungieren als ausführende Produzenten, während Serienproduzentin Jenna Mansfield als Showrunnerin fungiert. Love Productions produziert die Serie. Eine Adaption von «The Great British Baking Show» läuft in Deutschland als «Das große Backen» bei Sat.1