ProSieben versendet «Greys Anatomy» letztendlich komplett

Die 17. Staffel «Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte» hatte seit Ende April bei ProSieben keinen leichten Start, dann lief es holprig und mit dem gestrigen Ende ist wohl jeder in Unterföhring froh, dass es vorbei ist.

Bereits vor der ersten Ausstrahlung einer neuen Episode der 17. Staffel vondürfte man sich bei ProSieben auf eine schwere Zeit eingestellt haben. Bei Streaminganbietern konnten die neuen Folgen bereits vor dem TV-Termin gesehen werden und dann gab es noch einige terminliche Probleme mehr. Den Anfang machte Folge eins am 28. April, übrigens erst um 21:10 Uhr, recht ordentlich mit 1,29 Millionen Zuschauern und 0,74 Millionen Umworbenen. Dadurch reichte es zu 4,4 Prozent Marktanteil und guten 9,2 Prozent am Zielgruppenmarkt.Bei Folge zwei entschied sich der Sender dann dafür, «Grey’s» doch in die Primetime zu setzen und feierte am 05. Mai mit 1,32 Millionen Zuschauern durchaus einen Erfolg. Dann jedoch ging es Woche für Woche bergab und am 02. Juni war ProSieben bei nur noch 0,9 Millionen Zuschauern angekommen. Eine Woche später hofften in Unterföhring alle nur auf einen Ausrutscher, denn es lief mit 1,08 Millionen Zuschauer zumindest wieder etwas besser. Dann jedoch begann die «Euro 2020» und für einen Monat pausierte der Sender die Ausstrahlung.Ob diese Entscheidung nun gut oder schlecht gewesen ist, muss an anderer Stelle beurteilt werden, jedoch ist klar, dass bei der „ersten“ Folge nach der «Euro» nur noch 0,84 Millionen Zuschauer an dem Format interessiert waren. Zwar hievte sich Meredith Grey am 18. August wieder auf 0,97 Millionen Zuschauer insgesamt, das kam jedoch offenkundig zu spät, denn seit dem 25. August wollte der Sender das Format in Doppelfolgen loswerden. Mit derverpasste man es zudem noch einen Tag für die letzten beiden Folgen zu wählen, welcher ohne großartige Primetime-Konkurrenz aufwartete. Diese gab es nämlich gestern mit dem «WM-Qualifikationsspiel» der Isländer gegen Deutschland. Somit blieben ProSieben lediglich 0,77 Millionen Zuschauer bei der finalen Folge ab 21:15 Uhr. Umworbene erreichte das Format nur 0,37 Millionen, wodurch sich ein Marktanteil von 5,4 Prozent einstellte. Insgesamt erzielte der Ärzte-Abend einen Marktanteil von 3,0 Prozent für die rote Sieben, wodurch sich in allen genannten Kategorien ein Staffeltief abzeichnete.