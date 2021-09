Sat.1 zeigt «Die Herzblut-Aufgabe» schon im Oktober

TV-News

Bereits bekannt war Jenny Elvers, Lily Becker und Patrick Lindner an dem Format teilnahmen. Nun wurde bekannt, dass auch Wayne Carpendale, Jorge González und Faisal Kawusi mitwirkten.

Ende Juli gab es erste Berichte darüber, dass Sat.1 an einem neuen Format arbeitet, bei dem Prominente ins Krankenhaus geschickt werden, wobei sie dort ganze Schichten übernehmen sollen ( Quotenmeter berichtete ). Nun gab der Bällchensender weitere Details bekannt. Inarbeitet Wayne Carpendale (Unfall-Chirurgie) gemeinsam mit Jenny Elvers (Geburtshilfe / Frühchen), Patrick Lindner (HNO / Adipositas), Faisal Kawusi (Geriatrie / Onkologie), Lilly Becker (Geriatrie) und Jorge González (Pädiatrie) unter Anleitung von examinierten Gesundheits- und Krankenpflegern im Krankenhaus. Gedreht wurde im Frühsommer in einem Berliner Klinikum.Die sechs Prominenten sollen vier Wochen lang den Alltag „auf Station“ erleben und unter strenger Aufsicht persönlicher Mentoren lernen, wie herausfordernd der Pflege-Beruf ist. Bevor sie Patienten versorgen dürfen, müssen die wichtige Handgriffe und Regeln in einem zweitägigen Grundkurs erlenen. Dabei üben sie Puppen und Kolleginnen und Kollegen. Erst nach bestandener Prüfung dürfen sie ihren Dienst antreten. Sat.1 zeigt die von Rainer Laux Productions produzierte, fünfteilige Reportage-Reihe ab dem 18. Oktober immer montags um 20:15 Uhr. Das Format, das auf dem belgischen Original «Een echte Job» basiert, entstand in Zusammenarbeit mit Endemol Shine Germany.„Viel wurde in den vergangenen Monaten über Krankenpflege gesprochen und berichtet. In «Die Herzblut-Aufgabe» zeigen uns prominente Pflege-Praktikant:innen gemeinsam mit ihren Mentor:innen, was diesen Beruf ausmacht. Es gab während des Drehs viele emotionale Momente: Jenny Elvers war bei zwei Geburten dabei, Patrick Lindner hat Menschen die Hand auf dem Weg in den OP gehalten. Alle haben dieses besondere Praktikum sehr ernst genommen“, erklärt Sat.1- und ProSieben-Chef Daniel Rosemann.