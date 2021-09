Super-Bowl-Spots fast ausverkauft

US-Fernsehen

NBC verlangt bis zu sechseinhalb Millionen US-Dollar pro Spot.

Die Sportabteilung von NBC hat derzeit weniger als fünf 30-Sekunden-Spots für den Super Bowl 2022 übrig. Laut Dan Lovinger, Executive Vice President of Sports Ad Sales bei NBCUniversal, sind einige Sponsoren bereit, dafür bis zu 6,5 Millionen Dollar zu zahlen, zusammen mit einer ähnlichen Investition wie den Olympischen Winterspielen.Dieser Preis ist höher als das, was NBC ursprünglich anstrebte, das zu Beginn dieses Jahres daran arbeitete, Super Bowl-Anzeigen für 5,8 bis 6,2 Millionen Dollar zu verkaufen. "Wir haben festgestellt, dass die Nachfrage unser verbleibendes Inventar übersteigt", sagte Lovinger während einer Pressekonferenz am Mittwoch. In diesem Jahr waren die Großsponsoren aufgrund der Corona-Pandemie etwas vorsichtiger. CBS setzte pro Spot 5,5 Millionen US-Dollar um.Das große Interesse bei NBC spiegelt sich auch in der Nachfrage bei anderen Medien wider. Fox Sports teilte am Dienstag mit, dass das Unternehmen bereits seine Bemühungen um den Verkauf der Übertragung des Super Bowl LVII im Jahr 2023 eingeleitet habe und 6,5 Millionen Dollar für 30 Sekunden Werbezeit verlangen werde.