FOX cancelt «Labor of Love»

US-Fernsehen

Zahlreiche Reality-Shows des Senders sind noch in der Schwebe.

Der Fernsehsender FOX strahlt zahlreiche Reality-Formate aus. Eines unter ihnen war die Dating-Show, in der eine Frau auf der Suche nach einem Partner war, um ein Kind zu bekommen. Das Format wurde von Kristin Davis moderiert, im Frühjahr 2020 verfolgten inklusive Streaming und Aufnahmen nur bis zu 1,3 Millionen Amerikaner das Format.Unklar ist der Status von «America's Most Wanted», «Cherries Wild», «Crime Scene Kitchen», «Game of Talents», «Holmes Family Effect», «The Masked Dancer», «Mental Samurai», «Name That Tune» und «Ultimate Tag». Was «Masked Dancer» betrifft, so sagte Fox-Reality-Chef Rob Wade, dass er mit der Show zufrieden sei, "wir müssen nur herausfinden, wo und wann sie zurückkommen soll".In der Zwischenzeit konzentriert sich Fox auf den Start von Sendungen, die mitten in der Pandemie produziert wurden, darunter die ehrgeizige neue Avatar-Gesangsserie «Alter Ego» und Gordon Ramsays neuester Eintrag im Kochgenre, «Next Level Chef», ebenfalls mit Nyesha Arrington und Richard Blais.