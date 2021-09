VOX bringt «Pia»-Reportagen zurück

TV-News

In der ersten Folge geht es Anfang Oktober um Amateur-Pornographie.

Mehr als ein Jahr lang hat sich Pia Osterhaus laut VOX-Angaben mit dem Thema Amateur-Pornographie beschäftigt. Am 5. Oktober wird die Reporterin ihre Ergebnisse und Erkenntnisse in einer neuen Ausgabe vonpräsentieren, dann beginnt ab 22:15 Uhr die zweite Staffel der Reihe, die erstmals 2019 gesendet wurde. Beim Staffelauftakt trifft sich Pia mit „den Stars der Brance“, die sich das schnelle Geld von ihrem Beruf erhoffen.Pia möchte wissen, wie das Geschäft der Amateurdarsteller funktioniert und reist dafür nach Zypern, wo sich die deutsche Porno-Community angesiedelt hat. VOX hat insgesamt drei Ausgaben immer dienstags ab 22:15 Uhr angekündigt. vor zwei Jahren war das Programm erstmals zu sehen. Damals befasst sich Osterhaus mit den Themen Fremdgehen, Körperkult, Alkohol, und Armut.Nach einem gelungenen Auftakt rutschten die Werte für die Sendung allerdings deutlich in den roten Bereich. Im Mittel verzeichneten die vier Ausgaben Reichweiten von 0,67 Millionen Zuschauern, davon 0,30 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen im Juli 2019 bei 3,9 Prozent bei allen und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.