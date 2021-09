«Star Trek: Strange New Worlds» bringt alte Charaktere zurück

US-Fernsehen

Die Abonnenten von Paramount+ können sich unter anderem auf Christine Chapel und Dr. M’Benga freuen.

Bereits seit dem Ende von «Enterprise» im Jahr 2005 wussten die Fans des Franchise, dass es beidrei Hauptcharaktere auftauchen werden, die den Zuschauern schon lange bekannt sind. Einer unter ihnen ist Captain Christopher Pike, sein Erster Offizier Nummer 1 der vulkanische Wissenschaftsoffizier Spock.Anson Mount verkörperte Pike schon in der zweiten «Discovery»-Staffel. Für «Strange New Worlds» hat man Celia Rose Gooding (Tony-Nominierung für «Jagged Little Pill») gecastet, die Kadett Nyota Uhura spielen wird. Die Rolle hatte zunächst Nichelle Nichols in der ursprünglichen «Star Trek»-Serie inne. Jess Bush («Playing for Keeps») schlüpft in die Rolle der Krankenschwester Christine Chapel, die zuerst von Roddenberrys Frau Majel Barrett in der Original-«Star Trek»-Serie gespielt wurde. Und Babs Olusanmokun («Dune») ist Dr. M'Benga, ein medizinischer Offizier, der zuerst von Booker Bradshaw aus zwei Klassikern der Original-Serie.In «Strange New Worlds» werden auch mehrere neue Charaktere auftreten: Lieutenant Erica Ortegas, gespielt von Melissa Navia («Dietland»); Hemmer, ein Außerirdischer, gespielt von Bruce Horak, dem ersten blinden Schauspieler, der eine Hauptfigur in einer «Trek»-Serie spielt; und La'an Noonien-Singh, deren Nachname nahelegt, dass sie mit dem berüchtigten Trek-Bösewicht Khan Noonien Singh verwandt ist, der von Christina Chong («Doctor Who») gespielt wird."Es gibt eine großartige Sache, die das Episodenfernsehen macht, und «Star Trek» hat es besser gemacht als die meisten anderen, nämlich zu lehren, während man, wie meine verstorbene Frau gesagt hätte, die Pille überzuckert, ohne das Publikum wissen zu lassen, dass wir eine Geschichte mit einer Moral erzählen," sagte Goldsman. "«Star Trek» kam, nicht zufällig, Ende der 60er Jahre heraus, zu einer Zeit, in der wir wirklich einen Blick auf unser Verhalten, unsere Gesellschaft, unsere Hoffnungen für die Zukunft und die Gegenwart, in der wir lebten, hätten werfen können. Leider ist es heute nicht viel anders."