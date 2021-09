«Star Trek: Discovery» geht im November weiter

US-Fernsehen

In der neuen Staffel wird der Charakter Michael Burnham als Captain fungieren.

Die vierte Staffel vonist für Donnerstag, den 18. November 2021, bei Paramount+ terminiert worden. Es bleibt spannend, ob man bei weiteren Produktionen ebenfalls den vierten Tag der Woche nutzen werde. Disney stellte vor Kurzem auf dem Mittwoch um, Netflix beheimatet bei Serienproduktionen den Freitag.Die neue Staffel ist die erste, in der Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) als Captain der U.S.S. Discovery fungiert, die in Staffel drei fast 1.000 Jahre weiter in die Zukunft gesprungen ist. In der neuen Staffel werden Burnham und ihre Crew mit einer gewaltigen Gravitationsanomalie von fünf Lichtjahren Größe konfrontiert, die alles Leben in der Galaxie bedroht.Doug Jones (als Saru), Anthony Rapp (als Paul Stamets), Mary Wiseman (als Sylvia Tilly), Wilson Cruz (als Dr. Hugh Culber), David Ajala (als Cleveland "Book" Booker), Blu del Barrio (als Adira) und Ian Alexander (als Gray) werden in Staffel vier von «Discovery» mitspielen. "Es war eine wirklich fantastische Art und Weise, eine Staffel zu verbringen, diese Familie zu erschaffen, in der sich die Menschen aufeinander verlassen und sich gegenseitig unterstützen und die Welt erschaffen, in der wir es alle verdienen zu leben", sagte Wilson Cruz.