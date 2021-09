ZDF verpasst sich neuen Anstrich

Vermischtes

In der kommenden Woche zeigt sich das ZDF in einem neuen On-Air-Design.

Ab dem 15. September zeigt sich das On-Air-Design des ZDF in einem neuen Look. Dann stellt der Mainzer Sendern bei Trailern, Abspannen und verschiedenen Programmelementen den orangenfarbenen Kreis noch mehr in den Mittelpunkt als ohnehin schon. Das Erkennungssymbol des öffentlich-rechtlichen Senders soll dann „aufmerksamkeitsstark inszeniert“ werden, wie es seitens des ZDF hieß. Dabei könne er in der Größe variieren, sei horizontal beweglich, responsiv und interagiere mit den Bildinhalten, mal als Trägerfläche, mal als Wasserzeichen oder als Branding-Element.Ein weiterer Bestandteil des aktuellen Designs ist die neue Schrift „ZDF Type". Das Schriftbild soll „den selbstbewussten und konsequenten Auftritt des Senders auf allen Plattformen“ unterstreichen. ZDF beschreibt ihn als „klar und abwechslungsreich“. „Das neue Promotion-Design zeigt einen modernen und konsequenten Umgang mit den Design-Konstanten des ZDF. Es bildet die visuelle und auditive Schnittstelle zwischen Programm und Sender-Image und trägt maßgeblich zur Stärkung der Dachmarke ZDF bei“, erklärte Stavros Amoutzias, Leiter Design und Marke.Bei der Entwicklung des Designs sei „viel Wert auf Flexibilität“ gelegt worden, wie es in einer Mitteilung heißt. „So steht beispielsweise für die ZDF-Trailer ein skalierbares System mit zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Bildaufteilung, Typografie und Farben passen sich an und ermöglichen optimierte Inszenierungen für unterschiedliche Kommunikationsziele, Medien und Formate.“ Entwickelt wurde das neue Promotion-Design von der Münchner Design Agentur thefinest und FH Studio aus Innsbruck, die Ausarbeitung des Off-Air-Designs erfolgte in Zusammenarbeit mit der Münchner Agentur Serviceplan.