RTL-Fußball dominiert die Reichweiten

Quotennews

Mit über 7 Millionen Zuschauer konnte sich der Fußball-Abend bei RTL über die beste Reichweite des Tages freuen. Fußball geht eben immer.

Mit dem Qualifikationsspiel zur kommenden Weltmeisterschaft zwischen Island und Deutschland sicherte sich RTL am gestrigen Mittwoch die größte Reichweite des gesamten TV-Tages. Ganze 7,62 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die Partie ab 20:45 in der Spitze, wobei bereits ab 20:15 Uhr zu den Vorberichten 3,29 Millionen zuschauten. Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ergatterte die Live-Übertragung 2,02 Millionen, ebenfalls der Bestwert des gesamten Tages.Mit den Zahlen der Übertragung erreichte der Sender einen Marktanteil von insgesamt 32,0 Prozent und wiederum 31,1 Prozent am Markt der Umworbenen. Am ehesten mithalten konnte noch der ZDF-Krimi in der Primetime. «Der Kommissar und das Meer: Aus glücklichen Tagen» schaffte es ab 20:15 Uhr immerhin 3,64 Millionen Zuschauer zu binden, wobei sich hierbei nur 0,19 Millionen Jüngere definieren ließen. Damit erreichte der ZDF-Krimi einen Marktanteil von insgesamt 13,8 Prozent und 3,0 Prozent Anteil am jüngeren Markt.Ansonsten hatten alle anderen Formate mit dem starken Fußball-Abend bei RTL zu kämpfen. Für die zweite Folge von «The Taste» bei Sat.1 lief es mit 1,07 Millionen Zuschauern etwas schlechter als in der Vorwoche, beim «Kampf der Realitystars» ergaben sich 1,01 Millionen Zuschauern und für die finalen Folgen der 17. Staffel von «Grey’s Anatomy» bei ProSieben entschieden sich in der Primetime lediglich 0,83 Millionen Zuschauer. Sat.1 und RTLZWEI hielten sich also mit kleinen Verlusten grob an den Leistungen der Vorwoche fest, ProSieben hätte sich für das Staffelfinale von «Grey's» offensichtlich einen besseren Tag raussuchen können.