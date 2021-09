VOX schmeißt «Pferdeprofis»-Wiederholungen aus dem Programm

TV-News

Stattdessen sollen es am Samstagnachmittag alte «Der VIP Hundeprofi»-Folgen richten.

Seit Mitte August strahlt der Kölner Sender VOX am Samstagnachmittag ab kurz vor 17:00 Uhr alte Folgen der Tiershow «Die Pferdeprofis» aus dem Jahr 2018 aus. Damit wird nun vorerst Schluss sein, denn aufgrund dürftiger Quoten fliegt das Format aus dem Programm. Stattdessen übernimmt Sendergesicht Martin Rütter als. Der Sender mit der roten Kugel zeigt in den kommenden Wochen nun Wiederholungen der achten Staffel, beginnend bereits am Samstag, den 11. September. An der Sendezeit 16:55 Uhr ändert sich nichts.«Die Pferdeprofis» erreichten in vier Episoden eine durchschnittliche Reichweite von nur 360.000 Zuschauern, was mageren 3,4 Prozent Marktanteil entsprach. In der Zielgruppe lief es noch schlechter. Hier standen mit mickrigen 90.000 Sehern zwischen 14 und 49 Jahren nur miese 3,8 Prozent zu Buche. Die Hürde für den «VIP Hundeprofi» ist daher nicht allzu hoch.Zuletzt waren zwischen Mai und August Folgen der Sendung auf dem Sendeplatz programmiert. Im Schnitt erreichte man etwas mehr als eine halbe Million Zuschauer ab drei Jahren und Marktanteile von 4,1 respektive 5,6 Prozent.