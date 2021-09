Wie erwartet: «Im Netz der Camorra» lässt nach

Quotennews

Der zweite Teil der Andreas-Prochaska-Produktion lief erwartungsgemäß etwas schlechter. «Hamilton» ging im Nachtprogramm völlig unter.

Der Dienstagabend ist für den Fernsehsender ZDF immer ein umkämpftes Gebiet. Mit Dokumentationen und «Frontal» fährt man in der Regel nur maue Werte ein. In dieser Woche folgte der zweite Teil von. Die Premiere von Teil eins wollten am Montag 4,81 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil belief sich auf gute 17,7 Prozent.Den zweiten Teil der Andreas-Prochaska-Produktion, die eine Koproduktion zwischen dem ZDF und Servus TV ist, wollten weiterhin gute 4,03 Millionen Menschen sehen. Der mit Tobias Moretti, Ursina Lardi und Fabrizio Romagnoli besetzte Film verbuchte einen Marktanteil von weiterhin tollen 15,4 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,30 Millionen Fernsehzuschauer ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 4,7 Prozent.Die Folgen acht bis zehn vonwurden zwischen 00.15 und 02.55 Uhr ausgestrahlt. Das Format mit Jakob Oftebro, Nina Zanjani und Krister Henriksson verbuchte 0,38, 0,15 und 0,12 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile lagen bei 6,5, 3,5 und 3,9Prozent. Mit 0,05, 0,01 und 0,02 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich schlechte 3,2, 0,08 und 1,7 Prozent Marktanteil.