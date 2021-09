Joyn startet dritte «Das Internat»-Staffel Ende Oktober

Vermischtes

Die Serie startete erst im vergangenen Oktober. Ein Jahr später zählt das Joyn-Original nun 60 Folgen.

Am 15. Oktober startete Joyn , der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery, die neue Original-Serie. Ein Jahr und zehn Tage später geht die Serie, die mit YouTubern und Influencern besetzt ist nun in ihre dritte Staffel. Ab dem 25. Oktober sind dann jede Woche drei Folgen auf der Plattform verfügbar. Mit dabei sind dann wieder Mario Novembre, Payton Ramolla, Leon Pelz, Lisa Küppers, Marvin Holm, Luana Knöll, Leoo Balys, Lea Mirzanli, Chany Dakota und Finn Schöwing.Zudem gesellen sich Ivana Novembre, Nashawn Schäfer und Laura Marie Soons in der neuen Staffel zum Hauptcast. TV-Moderatorin Sonya Kraus als Direktorin Frau Meyer-Stäblein ist ebenso wie Jana Riva als Sportlehrerin Frau Kovac wieder mit dabei. In Gastrollen der Pantaflix—Studios-Produktion stehen außerdem Annika Teller, das Duo von «Gewitter im Kopf» und Influencer „Raed“ vor der Kamera.Nachdem die Schüler des F.LY vom Ökozentrum wieder zurück im Internat sind, sorgen dort überkochende Gefühle, ein neuer Mitschüler und ein Kurztrip für Trubel. Dort erwarten die Protagonisten nicht nur lustige Situationen, denn in der dritten Staffel werden auch relevante Themen wie Catcalling, sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Homophobie aufgegriffen.