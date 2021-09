Primetime-Check

Wie lief es für Annalena Baerbock im Ersten? Konnte die neue Thilo-Mischke-Reportage überzeugen? Kabel Eins setzte auf «Indiana Jones», ging das gut?

Das Erste strahlte am Montagabend die ersteder Saison aus. Annalena Baerbock lockte 2,99 Millionen Zuschauer ins Öffentlich-Rechtliche, davon waren 0,81 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt. Dies entsprach Marktanteilen von 11,0 und 11,7 Prozent.holte im Anschluss ein 3,39-millionenköpfiges Publikum. Die Marktanteile stiegen auf 14,0 und 13,2 Prozent. Das ZDF sicherte sich mitund 4,81 Millionen Thriller-Fans die größte Reichweite des Tages. Die erste Folge des Zweiteilers brachte dem Mainzer Sender Sehbeteiligungen von 17,7 und 6,8 Prozent. Dasinformierte im Anschluss 3,47 Millionen Interessierte, darunter 0,38 Millionen Jüngere. Die Marktanteile sanken auf 13,9 und 5,7 Prozent.Sat.1 setzte aufund verzeichnete 0,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Noch weniger standen bei ProSieben und der Reportagezu Buche. Es wurden nur 0,67 Millionen ermittelt. Sat.1 erzielte Einschaltquoten von 2,9 und 4,2 Prozent, während die rote Sieben 2,5 und 7,3 Prozent verbuchte. Kabel Eins generierte mitund einer Reichweite von 1,17 Millionen Zuschauern einen Gesamtmarktanteil von 4,5 Prozent und damit das beste Ergebnis der Sendergruppe. Auch mit 0,42 Millionen werberelevanten Sehern und einer Quote von 6,3 Prozent dürfte man mehr als zufrieden sein.RTL strahlte die fünfte-Folge aus. Wie in der Vorwoche holte der Kölner Sender 11,1 Prozent Marktanteil auf dem Gesamtmarkt. Diesmal schalteten 2,94 Millionen ein. In der Zielgruppe schalteten 0,78 Millionen ein, es wurden 11,3 Prozent gemessen. Die Inka-Bause-Show liefert damit weiterhin konstant ab. VOX sicherte sich mit dem Staffelstart vonden Primetime-Sieg in der Zielgruppe. Hier schalteten 0,94 Millionen ein, die 14,7 Prozent des Marktes belegten. Die fast dreistündige Sendung verfolgten insgesamt 1,99 Millionen ab Dreijährige. Der Sender mit der roten Kugel holte 8,1 Prozent bei dieser Zuseherschaft. RTLZWEI lockte mit einer-Doppelfolge 0,72 und 0,68 Millionen Zuschauer an. Die Marktanteile lagen bei 2,7 und 2,6 Prozent bei allen und 6,6 und 5,7 Prozent bei den Umworbenen.