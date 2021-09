Jean-Paul Belmondo ist tot

Köpfe

Der französische Schauspieler verstarb im Alter von 88 Jahren.

Der französische Film- und Theaterschauspieler Jean-Paul Belmondo ist am Montag im Alter von 88 Jahren in Paris gestorben. Das teilte dessen Anwalt der Nachrichtenagentur AFP mit. „Er war seit einiger Zeit sehr müde. Er ist leise gestorben", sagte sein Anwalt Me Michel Godest. Seit einem Schlaganfall 2001 war er körperlich geschwächt.Belmondo galt als einer der größten Schauspieler Frankreichs und stand im Laufe seiner Karriere bei rund 80 Filmen vor der Kamera. Seinen Durchbruch gelang dem am 9. April 1933 in Neuilly-sur-Seine, einem Vorort von Paris, geborenen Schauspieler in dem Film «Außer Atem» unter der Regie von Jean-Luc Godard. International wurde er durch seine Rolle in dem Film von 1964 «Abenteuer in Rio» bekannt.1989 erhielt der Schauspieler einen César, den nationalen Filmpreis Frankreichs, als ‚Bester Hauptdarsteller‘ im Film «Der Löwe». 2011 erhielt er in Cannes eine Goldene Palme für sein Lebenswerk. 2016 folgte der Goldene Löwe in Venedig und 2017 ein weiterer César, ebenfalls für sein Lebenswerk.