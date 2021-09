Zwei Spielfilme gegen eine Doku

Quotennews

Die Sender Sat.1, ProSieben und VOX entschieden sich am gestrigen Samstagabend für Filme in der Primetime. Es gab eine romantische Komödie, einen Animationsfilm und zu guter Letzt einen Dokumentarfilm. Wer gewinnt die Film-Krone?

Am wenigsten Erfolgreich zeigte sich der Sat.1-Film. Hierzu schalteten insgesamt 0,63 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein und belegten so 2,7 Prozent des TV-Marktes. Aus der klassischen Zielgruppe konnten hiervon 0,42 Millionen definiert werden und damit stellte sich ein entsprechender Marktanteil von 8,4 Prozent ein. Etwas besser lief es da schließlich für ProSieben und «Crazy Rich» Zur roten Sieben aus Unterföhring fanden 0,83 Millionen Zuschauer den Weg. Von diesen Zuschauern konnten sich 0,42 Millionen der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zuschreiben lassen, wodurch sich ein Marktanteil von ordentlichen 8,3 Prozent ergibt. Insgesamt spielte die romantische Komödie 3,6 Prozent Anteil am TV-Markt ein. Schlussendlich lief es am besten für die Dokumentation auf VOX Hier schalteten zuinsgesamt 0,98 Millionen Zuschauer ein, wovon wiederrum 0,34 Millionen der Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Mit diesen Zahlen erreichte die roten Kugel einen Marktanteil von 5,2 Prozent und gleichermaßen einen Marktanteil von 7,7 Prozent am Markt der Zielgruppe.