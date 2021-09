Das «heute show spezial» zeigt sich als Gewinner der jüngeren Gruppe

Quotennews

Zuvor stellte das ZDF mit zwei Krimiserien auch die beiden Programme, die auf dem Gesamtmarkt ganz vorne landeten.



In der kommenden Woche meldet sich die «heute show» aus der Sommerpause zurück. Ein, das es bereits diesen Freitag zu sehen gab, stand unter dem Motto "On the road to Kanzleramt". Fabian Köster und Lutz van der Horst nahmen dazu Laschet, Baerbock und Scholz genau unter die Lupe. Mit 2,70 Millionen Fernsehenden landete das ZDF bei hohen 15,2 Prozent. Bei den 0,86 Millionen Jüngeren schob sich die Sendung ganz nach vorne und führte so die Tagesrangliste an. Dies hatte einen ausgezeichneten Marktanteil von 17,8 Prozent zur Folge.Und auch Jan Böhmermann kehrte nach vier Monaten Pause mit demzurück. Doch hier wurde deutlich, dass die regulären «heute show»-Ausgaben noch nicht angelaufen waren, denn mit 1,24 Millionen Fernsehenden wurde das bislang niedrigste Ergebnis eingefahren. Dies bedeutete eine mäßige Quote von 8,8 Prozent. Die 0,51 Millionen Jüngeren landeten bei einem herausragenden Marktanteil von 13,1 Prozent.Zuvor startete der Sender mit neuen Folgen der Krimiserienund. Hierfür lag die Reichweite bei 4,64 und 4,30 Millionen Menschen, so dass die beiden Serien die Tagesrangliste anführten. Gemessen wurden zudem starke Marktanteile von 19,8 sowie 18,1 Prozent. Auch bei den 0,51 und 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden sehr hohe Werte von 10,6 und 9,0 Prozent verbucht. Das Erste musste sich mitdahinter einordnen. Hier holten sich die 3,59 Millionen Interessenten gute 15,2 Prozent. Die 0,31 Millionen Jüngeren blieben jedoch bei soliden 6,2 Prozent hängen.