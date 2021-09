«LEGO Masters» schwächelt bereits in Woche zwei

Quotennews

Nach dem überzeugenden Auftakt der neuen Staffel in der Vorwoche wurden am gestrigen Abend die niedrigsten Reichweiten überhaupt erzielt.



Die neue Staffel vonfand vergangenen Sommer einige Freunde, so dass RTL das Konzept in diesem Jahr um neue Folgen erweiterte. Zum Auftakt der dritten Staffel in der Vorwoche, als unter anderem ein kleiner Jahrmarkt nachgebaut werden musste, schalteten 1,67 Millionen Fernsehende ein. Dies entsprach einem annehmbaren Marktanteil von 6,7 Prozent. Vor allem in der Zielgruppe kam der Start deutlich besser an. 0,84 Millionen Jüngeren verfolgten das Programm und sicherten sich eine hohe Quote von 14,4 Prozent.Auch am gestrigen Abend hatten der zertifizierte LEGO Experte Rene Hoffmeister und die LEGO Designerin Elisabeth Kahl-Backes einen Blick auf die Konstruktionen. Daniel Hartwich führte die 1,38 Millionen Zuschauer durch den Abend. Somit verlor der Sender gegenüber der Vorwoche deutlich an Fernsehenden und auch in der vorherigen Staffel lief keine Ausgabe vor so kleinem Publikum. Übrig blieb eine mäßige Quote von 5,9 Prozent. Ein ähnliches Bild zeichnete sich in der Zielgruppe ab. Auch hier sank die Zuschauerzahl auf den Tiefstwert für die Primetime von 0,70 Millionen. Dies hatte jedoch weiterhin gute 13,7 Prozent zur Folge.Im Anschluss folgte die neue Comedyshow. Für diese Reihe, in der prominente Comedians mit ihren Weggefährten ihre Karriere Revue passieren lassen, kehrt Cindy aus Marzahn zurück. 0,80 Millionen Neugierige blieben auf dem Sender, was jedoch nur für maue 4,7 Prozent Marktanteil reichte. Die 0,40 Millionen Umworbenen landeten zumindest bei einer akzeptablen Sehbeteiligung von 8,9 Prozent.