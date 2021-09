Quotencheck

Nach zwei Jahren Pause kehrte das Format mit Steffen Henssler zurück.

In diesem Jahr ließ der Fernsehsender VOX wieder neue Folgen vonproduzieren. Neben den regulären Episoden orderte die TV-Anstalt auch vier Sommer-Specials-Ausgaben, die im August versendet wurden. Diese wurden dieses Mal auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg aufgezeichnet.Bereits die erste Ausgabe sorgte für reges Interesse. Die Sendung, in der Beatrice Egli, Ilka Bessin und The BossHoss zu Gast waren, erreichte 1,37 Millionen Fernsehzuschauer. Der Marktanteil des ersten Specials, das am Sonntag, den 8. August 2021, ausgestrahlt wurde, lag bei 6,1 Prozent. Auch bei den jungen Menschen schlug sich die Produktion von Steffen Henssler recht ordentlich, denn mit 0,49 Umworbenen sicherte man sich gute 9,1 Prozent Marktanteil.Die zweite Folge, die am 15. August zu sehen war, erzielte eine Reichweite von 1,22 Millionen Fernsehzuschauer. Unter anderem waren nun alle vier Mitglieder der No Angels zu Gast, zudem kochte Ali Günörmüs. Die Sendung, in der Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach die Speisen bewerteten, erzielte 5,3 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern erzielte die Sendung 0,52 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 8,9 Prozent.Die dritte Folge sorgte für 1,40 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, mit Hilfe von Reality-Star Detlef Stevens, Welt- und Europameister Mathias Mester und Moderatorin Jana Ina Zarrella, die unter Johann Lafer kochten, verbuchte «Grill den Henssler» 6,1 Prozent Marktanteil. Die Sendung war bei den jungen Zuschauern beliebt, denn 0,55 Millionen Menschen waren mit von der Partie. Die letzte Folge, die am 29. August ausgestrahlt wurde, unterhielt 1,29 Millionen Zuschauer und strich 5,2 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen waren dieses Mal nur 0,42 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf maue 6,2 Prozent.«Grill den Henssler» verlor gegenüber der zweiten Staffel in etwa 200.000 Umworbene. Es schalteten 0,50 Millionen Zuschauer ein, dies führte zu guten 8,4 Prozent. Vor zwei Jahren waren 0,71 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 8,6 Prozent.