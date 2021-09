Deutscher Radiopreis 2021: Die Gewinner

Radio

In diesem Jahr wurde Radio Wuppertal mit einem Ehrenpreis versehen. Den Preis für die beste Moderation bekam WDR-Cosmo-Gesicht Sümeyra Kaya.

Rund 50 Radiostationen haben am Donnerstagabend die Gala des diesjährigen Radiopreises übertragen. Die Macher des Preises konnten sich über 437 Vorschläge von 142 Radiostationen freuen und mussten diese auf jeweils drei Nominierte pro Kategorie reduzieren. Wie schon in den Jahren zuvor führte Barbara Schöneberger durch die Show, Thorsten Schorn kommentierte die Verleihung.Enissa Amani, Christoph Maria Herbst, Boris Herrmann, Antonia Rados, Marcel Reif, Tommi Schmitt und Judith Williams gehörten zu den Laudatoren. Zusätzlich verlieh man in diesem Jahr einen Sonderpreis an Radio Wuppertal für den herausragenden Einsatz in der Nacht der Flutkatastrophe.- Marcus Lucas und Roland Krabbe für «Der Comedy-Call mit Herrn Braun» (Antenne Bayern)- Verena Runne und Daniel Spieker für «Die Out-fluencerin» (RTL)- Birte Sönnichsen und Justus Kliss für «mal angenommen. Der tagesschau Zukunfts-Podcat» (Inforadio vom rbb)- Johannes Ott und Mike Thiel für «Gong 96.3 sucht den Corona-Regel-Checker» (Radio Gong 96.3)- Christoph Scheld für «Das Interview» (hr-INFO)- Sabine Gerling und Laura Meyer für «Papperlapapp – Kontra K, was hat dich zum Mann gemacht» (MDR Sputnik)- Marcus Fahn (Bayern 1)- Thomas Engelke (105,5 Spreeradio)- Andreas Kuhlage und Jens Hardeland für «N-JOY Morningshow» (N-JOY)- Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer für «Guten Morgen, Hessen» (Hit Radio FFH)- Franz Johann für «Franztag Mittag» (UnserDing)- Mona Ameziane für «1LIVE Stories» (1LIVE)- Frank König und Bernd Rosinus für «SWR1 Meilensteine – Alben, die Geschichte machten» (SWR1)- Mohammed Charour und Daniel Hirsch für «Clanland» (Fritz)- Thomas Sachsenmaier und Patrick Morgan für «#Alarmstufe Rot» (bigFM)- Gerlinde Jänicke und Christine Karney-Michaelis für «Das 94,3 rs2 Klimaschutzprogramm» (94,3 rs2)- Ann Esswein, Vera Deleja-Hotko und Bartholomäus von Laffert für «Illegale Pushbacks gegen Flüchtlinge – Wer kontrolliert Frontex» (SWR2)- Gesa Rünker und Ralph Erdenberger für «ZeitZeichen – 1861: Der Todestag des Erfinders Elisha Graves Otis» (WDR5/WDR3)- Stelle Luncke und Josef Maria Schäfers für «Schule – Eine Bestandsaufnahme» (Deutschlandfunk Kultur)- Tolga Akar und Laura Fliegenschmidt für «#duwürdestfehlen – Kiss FM sagt F*CK OFF RASSISMUS» (98.8 KISS FM)