FX bestellt zweite «Reservation Dogs»-Staffel

US-Fernsehen

Die hochgelobte Comedy-Serie wird nach wenigen Episoden verlängert.

Derzeit läuft bei FX on Hulu die erste Staffel der Serie, deren Staffelfinale am 20. September online gestellt wird. Jetzt gaben die Verantwortlichen von FX bekannt, dass die Serie eine zweite Staffel bekommen werde. Diese soll 2022 dann bei Hulu ausgestrahlt werden. Die Serie wird vor Ort in Okmulgee, Oklahoma, gedreht. Nicht nur die Besetzung ist fast ausschließlich indigen, auch alle Autoren und Regisseure der Serie sind indigen."Wir konnten es kaum erwarten, «Reservation Dogs» mit den Zuschauern zu teilen und sind begeistert, dass sie die Serie so sehr zu lieben scheinen wie wir. Wir freuen uns, eine weitere Staffel vorzeitig zu bestellen", so Nick Grad, President of Original Programming bei FX. "Sterlin Harjo hat seine kreative Vision verwirklicht und gemeinsam mit Taika Waititi und dem restlichen Kreativteam, den brillanten Darstellern und der Crew eine der besten neuen TV-Komödien und ein bahnbrechendes Schaufenster der Repräsentation und des rohen Talents geschaffen."In der Serie spielen D'Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis und Lane Factor vier indigene Freunde, die in einem Reservat in Oklahoma aufwachsen. Zahn McClarnon, Sarah Podemski und Dallas Goldtooth treten in Staffel eins ebenfalls auf.