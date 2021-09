«Torstraße 1»: TVNow dreht nächstes Historien-Drama

TV-News

Die zwölfteilige Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sybil Volks. Das ehemalige Berliner Kaufhaus Jonass wurde ich Görlitz auf über 2.000 Quadratmetern nachempfunden.

Mitte August wurden die Dreharbeiten der Historien-Serie «Sisi» abgeschlossen, nun erfolgte der Drehstart für das nächste Historien-Drama von TVNow. Es trägt den Arbeitstitelund dreht sich um das heutige Berliner Soho-Haus, das früher das Kaufhaus Jonass war, das sich in der Torstraße 1 befindet. Damit entstehen derzeit zwei Serien über Berliner Kaufhäuser, denn die ARD produziert seit Anfang August die Mini-Serie «Eldorado KaDeWe» (Quotenmeter berichtete). Die TVNow-Serie erzählt über mehrere Jahrzehnte die Geschichte „von außergewöhnlichen Frauen, eines legendären Kaufhauses und einer großen Liebe“, wie die Streamingplattform in der Ankündigung den Inhalt beschreibt. Für die „hochkarätig besetzte Event-Serie“ finden aktuell die Dreharbeiten in Berlin, Brandenburg und im sächsischen Görlitz statt.Vor der Kamera stehen Nina Kunzendorf («Der große Fake - Die Wirecard-Story», «In aller Stille»), Alexander Scheer («Gundermann») und Samuel Finzi («Schachnovelle», «Die Hochzeit») sowie die beiden Nachwuchsschauspieler Naemi Feitisch und Ludwig Simon. «Torstraße 1» ist eine Produktion von X Filme Creative Pool. Uwe Urbas, Stefan Arndt und Michael Polle sind die verantwortlichen Produzenten. Die Drehbücher basieren auf dem Roman "Torstraße 1" von Sybil Volks und stammen von Head-Autorin Conni Lubek in Zusammenarbeit mit Silja Clemens, Holger Joos und Carola M. Lowitz. Als Regisseurin ist Sherry Hormann tätig, die die ersten sechs Episoden der zwölfteiligen inszeniert. Der österreichische Regisseur Umut Dag wird die Folgen sieben bis zwölf in Szene setzen. Producerinnen sind Maximiliane Prokop und Mariella Santibáñez.Das ehemalige Kaufhaus Jonass wurde auf rund zweitausend Quadratmetern in Görlitz nachempfunden. Stephan Gessler («Cloud Atlas») leitet das als „aufwendig“ beschriebene Setting. Ute Paffendorf («Brecht») zeichnet für das Kostümdesign verantwortlich. Unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland, übernimmt Brigitte Kohnert die redaktionelle Verantwortung. Die zwölfteilige Serie, die in zwei Blöcken mit jeweils sechs Folgen gedreht wird, startet im ersten Halbjahr 2022 auf dem Streamingdienst TVNow. Auch eine lineare Ausstrahlung bei VOX ist vorgesehen.TVNow verspricht den Zuschauern "eine Reise in eine verheißungsvolle und märchenhafte Welt, in der die Charaktere mit Leidenschaft ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen", denn die junge Vicky Maler (Feitisch) kommt aus der Provinz ins schillernde Berlin der Zwanzigerjahre, die nicht nur golden sind, sondern auch geprägt von großer Armut. Nach kurzer Zeit wird sie Verkäuferin im neueröffneten Kaufhaus Jonass. Zudem verliebt sie sich in den zunächst als mittellos erscheinenden Pianisten Harry (Simon), der sich als Sohn des Kaufhausbesitzers Arthur Grünberg (Scheer) entpuppt. Damit beginnt eine unmögliche Liebesgeschichte über gesellschaftliche Grenzen hinweg. Das Jonass wird dabei zum Brennglas, unter dem sich die Figuren der Serie sowie die politischen Ereignisse jener Zeit auf dramatische Weise vereinen.