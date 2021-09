Sallys Welt  vom schlichten YouTube-Tutorial zum Koch- und Back-Imperium

YouTuber

Mit bald zwei Millionen Abonnenten besitzt der Kanal rund ums Kochen und Backen eine enorme Reichweite in Deutschland und auch darüber hinaus.

Die 33-jährige Saliha "Sally" Özcan ist die erfolgreichste deutsche YouTuberin im Bereich Kochen und Backen. Inzwischen haben 1,94 Millionen Menschen den Kanal "Sallys Welt" abonniert und dieser steht somit knapp vor dem Meilenstein von zwei Millionen Abos. Gegründet wurde der Kanal bereits 2011, damals unter dem Namen "Sallys Tortenwelt". Im April 2012, noch während ihres Lehramtstudiums mit den Fächern Hauswirtschaft, Deutsch, Englisch und islamische Theologie, lud Özcan die ersten Koch- und Backanleitungen hoch. Im Anschluss war sie als Grundschullehrerin tätig, hat also nie eine Ausbildung in Richtung Kochen oder Backen absolviert, sondern sich alles selbst beigebracht.Ein wichtiger Schritt für die Webvideoproduzentin, die als eins von fünf Kindern türkischer Einwanderer in Bruchsal aufwuchs, war die Teilnahme an der Kochshow «Topfgeldjäger» im Jahr 2013. Somit erhöhte sich die Bekanntheit ihres Kanals erheblich und bereits ein Jahr später stand der Kanal für ein Kleinunternehmen mit 30 Mitarbeitern. Es folgten zahlreiche Kooperationen, darunter mit den Supermarktketten Globus, Lidl oder auch Interspar in Österreich. 2017 strahlte VOX die Sendung «Sally backt» aus. Hier kreierte Özcan mit Kindern und Jugendlichen verschiedene Motivtorten. Ein Jahr später bestellte der Sender zwölf weitere Folgen mit der YouTuberin, diesmal unter dem Titel «Einfach Sally».Allein der YouTube-Kanal erweitert sich mehrmals wöchentlich um weitere Videos. Dazu gehören natürlich Backvideos zu den verschiedensten Themen, doch auch Gäste begrüßt Özcan auf ihrem Kanal. Das beliebteste Video – eine Coca Cola Flaschen Torte – zählt hier mehr als 4,5 Millionen Aufrufe. Auch ihr Mann Murat taucht auf dem Kanal auf. Die beiden sind seit 2008 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Alle Rezepte aus den Videos sind außerdem auch auf "Sallys Blog" in Schriftform zu finden. Seit 2015 wurden bislang sechs Bücher veröffentlicht, darunter "Sallys Rezepte für Kinder", "Sallys Classics", "Sally & Friends", "Sallys türkische Küche", "Sallys Food Fotografie" und "Sallys Backen für jeden Anlass". Seit September 2020 halten Sally und Murat ihre Zuschauer außerdem mit einem Podcast auf dem Laufenden.So gut wie jedes erdenkliche Küchenzubehör ist inzwischen in einem Online-Shop erhältlich. Von Besteck über Brot-Vormischungen und Teekannen bis hin zu Töpfen, Backformen und Dekozubehör kann man zahlreiche Produkte bestellen. Die Produkte gibt es zudem in einem eigenen Laden zu kaufen. Im Mannheimer Einkaufszentrum "Q6 Q7" wurde die Küche, die aus den Videos bekannt ist, nachgebaut. Die Eröffnung fiel aufgrund der Corona-Pandemie nicht so aus wie geplant, aber dennoch begrüßt der "Sallys Welt Flagship Store" mit 400 Quadratmetern Verkaufsfläche inzwischen zahlreiche Besucher.Nebenbei engagiert sich Özcan ehrenamtlich, beispielweise als Lesebotschafterin der Stiftung Lesen. Durch den Erlös des Verkaufs eines ihrer Bücher wird der Bundesverband Kinderhospiz unterstützt. Zudem entstand 2018 ihre eigene Stiftung, die deutschlandweit verschiedene Projekte fördert. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die die Unternehmerin schon erhalten hat, zählen beispielweise der Webvideopreis Deutschland in der Kategorie "Food" oder die Goldene Kamera und der Kategorie "Best of Coaching & Education".Was als Beschäftigung neben dem Studium anfing, wurde in wenigen Jahren zum Beruf von weit mehr als einer Person. Das Imperium, das sich Özcan und ihr Mann aufgebaut haben, bezeichnen sie selbst als Sallycon Valley und es wächst immer weiter mit scheinbar unaufhaltsamer Geschwindigkeit.