Auf Realitystars folgen junge Sanitäter

Ende September setzt RTLZWEI auf ein neues Docutainment-Format, das die Ausbildung junger Sanitäter in den Mittelpunkt stellt.

Am Mittwoch, den 15. September, wird letztmals in diesem Sommerbei RTLZWEI zu sehen sein. Nun gab der Grünwalder Sender das Nachfolge-Programm für das Reality-Format bekannt. Demnach startet am 22. September um 20:15 Uhr. Das Format wurde bereits bei den Screenforce Days angekündigt und Teil der Blaulicht-Offensive, die es in diesem Jahr verstärkt bei RTLZWEI zu sehen gibt. Entsprechend startet in der kommenden Woche immer donnerstagsIn «Erste Hilfe, letzte Rettung» stehen sechs angehende Sanitäterinnen und Sanitäter im Mittelpunkt, die bei ihrer Ausbildung begleitet werden. Zwischen Einsätzen und Privatleben zeigen sie die Arbeitswelt eines Krankenwagens. Dabei gehören Notfallsituationen, schwer verletzte Menschen und Suizidfälle zum Alltag der Rettungskräfte.Für die meisten dürften solche Notsituationen überwältigende Gefühle auslösen, die Sanitäter müssen aber kühlen Kopf bewahren. Deshalb fragt die Tower-Productions-Produktion auch, wie sie mit den seelischen und auch körperlichen Belastungen in ihrem privaten Alltag klarkommen. RTLZWEI zeigt zunächst zwei Ausgaben des Formats.