«Love Island» trotz «Hartes Deutschland»-Rerun erfolgreich

Quotennews

Schon in den vergangenen Tagen war die Reality-Show aus Mallorca ein Erfolg.

Der Fernsehsender RTLZWEI wiederholte am Donnerstag um 20.15 Uhr. Dieses Mal zeigte man die Wiederholung der ersten Hannover-Episode, die nun auf 0,61 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren kam. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 2,4 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,39 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf sechs Prozent.Die Episode lief bereits am 10. Dezember 2020 und lockte damals 1,04 Millionen Fernsehzuschauer an. Der Marktanteil belief sich auf 3,3 Prozent. 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige wollten die Geschichte über den damals 40-jährigen René, der regelmäßig Heroin, Alkohol und Kokain konsumierte. Die Dokumentation erzielte damals einen stattlichen Wert von 7,6 Prozent.Die vierte-Ausgabe der sechsten Staffel lief nicht schlecht, aber knüpfte an die Erfolge der letzten Folgen nicht an. In den vergangenen zwei Tagen holten die 22.15 Uhr-Ausgaben schon 0,30 sowie 0,31 Millionen junge Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei sieben und 7,3 Prozent. Mit der Donnerstagsausgabe wurden 5,3 Prozent Marktanteil gemessen, die Reichweite bei den jungen Menschen lag bei 0,25 Millionen. Insgesamt waren nun 0,46 Millionen Menschen dabei, die für einen Marktanteil von 2,7 Prozent sorgten.