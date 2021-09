«Usedom-Krimi» läuft trotz Wiederholung gut

Quotennews

Am späten Abend machte «extra 3» gegen König Fußball eine halbwegs gute Figur.

Das Erste wiederholte am Donnerstag, den 90-Minüter hatte man erstmals im November 2019 ausgestrahlt. Rund zwei Jahre nach der Premiere, die damals 5,38 Millionen Menschen verfolgten, waren nun 4,38 Millionen Menschen dabei. Der Marktanteil belief sich auf 16,9 Prozent. 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten den Krimi mit Katrin Sass, Rikke Lylloff und Ronald Kukulies. Die Produktion von Andreas Herzog sorgte für 6,6 Prozent Marktanteil.Um 22.50 Uhr ging das Satire-Magazinauf Sendung. Das Format mit Christian Ehring, das freitags auch noch zusätzlich bei One wiederholt wird, wollten sich 1,57 Millionen Menschen anschauen. Das Erste verbuchte am späten Donnerstagabend einen Marktanteil von akzeptablen 10,3 Prozent. Die Produktion vom NDR brachte es auf 0,31 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei überdurchschnittlichen 7,4 Prozent.Beiwaren Felix Neureuther und Hazel Brugger zu Gast, die 0,86 Millionen Fernsehzuschauer mitbrachten. Die Sendung mit Ina Müller sicherte sich zu später Stunde einen Marktanteil von mauen 8,9 Prozent. 0,15 Millionen junge Menschen waren bis nach Mitternacht wach, sodass der Marktanteil bei halbwegs positiven 5,5 Prozent lag.