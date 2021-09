«Dark Winds»: Rainn Wilson ist dabei

US-Fernsehen

Der Darsteller aus «The Office» wurde verpflichtet.

Für die AMC-Seriehat Hauptdarsteller und Produzent Zahn McClarnon nun auch «The Office»-Star Rainn Wilson verpflichtet. Wilson wird in der Serienhauptrolle des Devoted Dan zu sehen sein, eines frommen Missionars, der sich auf seinen göttlichen Glauben verlässt, um Anhänger vor den Toren seines Gebrauchtwagenhandels zu rekrutieren. Er ist auch ein degenerierter Mensch, der jede biblische Sünde begeht, die er anprangert.«Dark Winds» basiert auf der Buchreihe Leaphorn & Chee von Tony Hillerman. Die Serie wird als psychologischer Thriller beschrieben, der zwei Navajo-Polizisten im Südwesten der 1970er Jahre begleitet, die auf der Suche nach Hinweisen in einem grausamen Doppelmordfall gezwungen sind, ihre eigenen spirituellen Überzeugungen in Frage zu stellen und mit dem Trauma ihrer Vergangenheit fertig zu werden. Staffel eins wird aus sechs Episoden bestehen. Die Erstausstrahlung ist für 2022 auf AMC und AMC Plus geplant.Graham Roland wird «Dark Winds» schreiben und als ausführender Produzent fungieren. Vince Calandra wird als Showrunner und ausführender Produzent fungieren. Chris Eyre wird beim Pilotfilm Regie führen und die Produktion übernehmen. George R.R. Martin, Robert Redford, Tina Elmo und Vince Gerardis werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. AMC Studios wird produzieren.