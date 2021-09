«Fauda»-Macherin produziert Sky-Serie zum Münchner Olympia-Attentat

TV-News

Nach einer Doku hat Sky nun auch eine Thriller-Drama-Serie über das Olympia-Attentat von 1972 bestellt. Hinter «Munich Match» steht «Fauda»-Macherin Michal Aviram.

Erst am Mittwoch gab Sky den Drehstart für eine Dokumentation zum Olympia-Attentat in München im Jahr 1972 bekannt ( Quotenmeter berichtete ). Nun bestellte man auch eine Thriller-Drama-Serie mit dem Arbeitstitel, die von Sky Studios, Amusement Park Film und CBS Studios produziert wird. Die sechsteilige Serie spielt 50 Jahre nach dem Münchner Attentat, also im kommenden Jahr, und dreht sich um eine ein Benefizspiel zwischen einem israelischen und deutschen Fußballklub im Rahmen einer Gedenkfeier für die Opfer des Attentats. Das Spiel ist nicht nur politisch sensibel, sondern auf verschiedenen Ebenen emotional aufgeladen, weshalb Polizei und Geheimdienste in höchster Alarmbereitschaft sind. Doch die Dinge geraten aus den Fugen, es scheint als würden sich die Geschichte wiederholen.Kreiert wurde die Serie von Michal Aviram («Fauda»), die zusammen mit Regisseur Philipp Kadelbach («Wir Kinder vom Bahnhof Zoo», «Parfum») als Executive Producer agiert. Sie schrieb gemeinsam mit Martin Behnke die sechs Drehbücher. Daniel Brühl, Amelie von Kienlin, Malte Grunert von Amusement Park Film und Meghan Lyvers von CBS Studios sind ebenfalls als Executive Producers dabei. Martin Behnke ist Co-Executive Producer. Seitens Sky Studios sind Frank Jastfelder und Julia Jaensch für die Produktion verantwortlich. Viacom CBS Global Disribution hält die internationalen Vertriebsrechte der Serie außerhalb der Sky Märkte. Die Dreharbeiten sollen noch diesen September. Zum Cast verriet Sky noch keine Namen.„Als uns die israelische Autorin, Michal Aviram, das erste Mal von ihrer Idee zu «Munich Match» erzählt hat, waren wir sofort fasziniert. Dieser moderne multi-nationale Thriller ist nicht nur tief in Deutschlands traumatischer Geschichte verankert, sondern erfüllt auch den Anspruch von Amusement Park Film, Geschichten zu erzählen, die relevant sind und ein internationales Publikum ansprechen. Darüber hinaus sind wir Fans von Politthrillern, ein Genre mit enormem Potenzial, das unserer Meinung nach bislang im deutschen Programm vernachlässigt wurde. Mit den Autor*Innen Michal Aviram und Martin Behnke und dem Regisseur Philipp Kadelbach hätten wir uns kein besseres kreatives Team wünschen können, um diese Serie zu realisieren und wir freuen uns sehr mit Sky und CBS Studios zusammen zu arbeiten, die sich als echte Partner bewiesen haben“, sagt Amelie von Kienlin, Executive Producer Amusement Park Film, in einer Mitteilung.Julia Jaensch, Executive Producer Sky Original Production, fügt hinzu: „«Munich Match» ist eine bemerkenswert authentische Thrillerserie mit einer bedrohlichen Verschwörung, die so nah an der Realität ist, dass sie unserer Gesellschaft einen erschreckenden Spiegel vorhält. Wir können es kaum erwarten, die exzellente Arbeit von Michal Aviram, Martin Behnke und Philipp Kadelbach zu sehen und freuen uns, mit CBS Studios an diesem fantastischen Projekt zusammenzuarbeiten."„Die Serie «Munich Match» ist hoch-relevant und gehört zu einem Genre, von dem das internationale Publikum nicht genug bekommen kann. Während die Geschichte einzigartig und lokal verortet ist, sind die Charaktere und Themen universell. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem kreativen Team und Sky zusammenzuarbeiten, um diese Serie zum Leben zu erwecken“, wird Meghan Lyvers, Executive Producer und Senior Vice President of International Co-Productions and Development, CBS Studios, ebenfalls zitiert.