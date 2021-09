Fran Drescher wird Präsidentin der SAG-AFTRA

US-Fernsehen

«The Nanny»-Star Fran Drescher ist zur neuen Präsidentin der Medien-Gewerkschaft Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) gewählt worden. Diese vertritt Medienschaffende und ist oft Bindeglied zwischen Auftraggebern. In einem Wahlkampfvideo sagte Drescher, sie werde "Positivität und Optimismus" in ihre Rolle als Gewerkschaftspräsidentin einbringen.Drescher tritt die Nachfolge von Gabrielle Carteris an, die die Organisation seit 2016 geführt hat. Drescher leitete die Partei "Unite for Strength", die die Gewerkschaft seit 2009 kontrolliert und als die gemäßigtere der beiden Fraktionen gilt, die die interne Politik der Gewerkschaft dominieren.Sie besiegte Matthew Modine, der unter anderem in den Filmen «Full Metal Jacket» und «Stranger Things» zu sehen ist und zum zweiten Mal auf der Liste von Membership First für das Amt des Präsidenten kandidierte. Die Konkurrentin Joely Fischer bekam das Amt der Schatzmeisterin.