ZDF und SRF produzieren Komödie «Die goldenen Jahre»

Die Hauptrollen sind mit Esther Gemsch und Stefan Kurt besetzt.

In Zürich und im Kanton Tessin fiel die erste Klappe der Kino-Koproduktion, die von Zodiac Pictures in Zusammenarbeit mit Claussen+Putz, ZDF , SRF, SRG SSR und Blue produziert wird. Regisseurin Barbara Kulcsar inszeniert die Komödie, bei der Lukas Hobi, Reto Schaerli (beide von Zodiac), Uli Putz und Jakob Claussen (beide von Claussen+Putz) als Produzenten an Bord sind. Daniel Blum hält die Redaktion für das ZDF. Das Drehbuch stammt von Petra Volpe.In den Hauptrollen sind Esther Gemsch und Stefan Kurt zu sehen. Ueli Jäggi, Gundi Ellert, André Jung und weitere stehen ebenfalls vor der Kamera. Erzählt wird eine humorvolle Geschichte über Herausforderungen, die sich bei der Pensionierung ergeben, denn die frisch pensionierte Alice Waldvogel (Gemsch) freut sich mit ihrem Mann Peter (Kurt) auf ein gemeinsames und ruhiges Leben. Doch der Haussegen hängt binnen kürzester Zeit schief, da die Vorstellungen für den neuen Lebensabschnitt weit auseinander liegen.So kommt es, dass auch die im Vorfeld gemeinsam geplante Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer alles andere als harmonisch verläuft, weswegen Alice nach einem Landausflug kurzerhand nicht mehr an Bord zurückkehrt. Es braucht die Tugenden Zeit, Abstand und Mut, damit beide Ehepartner sich nochmal auf etwas ganz Neues einlassen können.