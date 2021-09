Blockbuster-Battle

Das Thema Sex steht in diesem Battle im Mittelpunkt, doch der große Favorit ist Rami Maleks Oscar-Performance als Freddie Mercury. Wir er seiner Favoritenrolle gerecht?

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die drei Kindheitsfreundinnen Julie, Kayla und Sam schließen einen Pakt: In der Nacht des Abschlussballs wollen sie ihre Jungfräulichkeit verlieren. Wer damit allerdings ein großes Problem hat? Das übervorsichtige Trio aus Julies hipper Single-Mutter Lisa, Kaylas Vater, der ständig zwischen Wut und Tränen schwankt und Sams geschiedener, häufig ziemlich fieser Vater Hunter. Werden die drei Chaoten den Plan ihrer Sprösslinge durchkreuzen? Quotenmeter zog folgendes Fazit in seiner Kino-Kritik: „Zwischen derben Gags unterhalb der Gürtellinie und im Nichts verpuffenden Pointen verbirgt sich in «Der Sex Pakt» eine durchaus charmante Geschichte über sich annähernde Eltern und ihre Kinder. Am meisten überzeugt allerdings die Interaktion der Darsteller, die sichtlich Spaß an der Sache hatten.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 7IMDB User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Rami Malek in seiner oscarprämierten Rolle als Freddie Mercury: Im Jahr 1970 wird Freddie Mercury Teil der Band Queen. Nach ersten Erfolgen in Großbritannien gelingt den vier Musikern schon bald der weltweite Durchbruch und es folgt ein Hit nach dem anderen. Aber als Freddie als Solo-Künstler durchstarten möchte, scheint die Band vor dem Aus zu stehen. Können die vier ihre Differenzen überwinden und sich für den Auftritt bei Live Aid noch einmal zusammenraufen? Quotenmeter verspricht: „«Bohemian Rhapsody» bringt das große Kunststück fertig, aus Menschen, die noch nie Berührungspunkte mit der Band hatten, Queen-Fans zu machen.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDB User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)Cameron Diaz, Leslie Mann und Kate Upton in einer Komödie voll Frauenpower: Carly denkt, sie sei in einer glücklichen Beziehung mit Mark – bis sie auf dessen Ehefrau Kate trifft. Wie sich herausstellt, verbindet die beiden mehr als nur derselbe Mann, wodurch eine außergewöhnliche Freundschaft entsteht. Schnell kommen sie dahinter, dass ihr Casanova noch eine dritte Geliebte hat, die kurzerhand mit ins Boot geholt wird. Die Verbündeten beginnen, Rachepläne zu schmieden.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDB User Rating: 6