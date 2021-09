rbb löscht fehlerhaften Social-Media-Beitrag

Vermischtes

User machten die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt auf den Fehler aufmerksam. Die «rbb Abendschau» entschuldigte sich für den Vorfall.

Wir haben die Straßenumfrage „Radfahren in Berlin“ gelöscht. Einer der Interviewten ist der Grünen-Abgeordnete Georg Kössler. Er war als solcher nicht gekennzeichnet. Wir bedauern den Fehler. — rbb Abendschau (@rbbabendschau) September 4, 2021

Der rbb veröffentlichte in den sozialen Netzwerken ein Video mit einer Straßenumfrage zum Thema Radverkehr in Berlin. Dabei stand auch Georg Kössler vor der Kamera – seines Zeichens Abgeordneter im Abgeordnetenhaus von Berlin für die Partie Bündnis90/Die Grünen. Das Problem: Der rbb kennzeichnete Kössler nicht als Politiker. User fiel dieser Umstand allerdings auf und machten die öffentlich-rechtliche TV-Station darauf aufmerksam. Daraufhin löschte der Kanal der «rbb Abendschau» das Video und veröffentlichte eine Entschuldigung (siehe unten).Am Sonntag folgte seitens des rbb eine weitere Stellungnahme. Sender-Sprecher Justus Demmer erklärte: „Wir danken allen, die uns auf die Fehler aufmerksam gemacht haben, wir bedauern, dass die Reaktion so lange auf sich warten ließ. Die im Netz auch erhobenen Manipulationsvorwürfe weisen wir allerdings in aller Deutlichkeit zurück.“Fehlerhaft war zudem, dass in dem Beitrag ein freier Mitarbeiter des rbb als „Fahrradexperte“ gezeigt wird. Auch hierbei wurde im Video nicht deutlich, dass es sich um einen Mitarbeiter des Senders handelt.