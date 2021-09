«Bohemian Rhapsody» lässt ProSieben glänzen

Quotennews

Gegen das Musikdrama hatte das sonstige Filmprogramm nicht den Hauch einer Chance. Bei RTLZWEI verlor vor allem «Love Island» deutlich.



Der Gewinner des Filmabends war am gestrigen Sonntag sehr deutlich zu erkennen. ProSieben entschied sich für das Musikdrama, wofür sich 1,69 Millionen Fernsehende begeistern ließen. Dies hatte einen starken Marktanteil von 6,3 Prozent zur Folge. Gut lief es auch bei den 0,90 Millionen Umworbenen, welche bei einer hohen Quote von 13,2 Prozent landeten. Im Anschluss hielt auch das Künstlerporträtnoch 0,83 Millionen Neugierige auf dem Sender. Der Marktanteil wuchs somit auf hervorragende 9,0 Prozent. Auch bei den 0,36 Millionen Jüngeren war eine Verbesserung auf 14,4 Prozent zu erkennen.Sat.1 war im Vergleich dazu mit der Komödieschon deutlich abgeschlagen. 1,02 Millionen Zuschauer reichten für nicht mehr als maue 3,6 Prozent Marktanteil. Ein wenig besser lief es bei den 0,43 Millionen Werberelevanten, welche sich zumindest eine akzeptable Sehbeteiligung von 5,9 Prozent sicherten. Der Actionthrillerfiel dann jedoch auf 0,45 sowie 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige zurück. Nun waren nicht mehr als niedrige 3,5 sowie 4,2 Prozent Marktanteil drin.Die Komödie «Der Sex Pakt» schlug sich bei RTLZWEI recht mittelmäßig. Bei den 0,57 Millionen Filmfans wurde ein mäßiger Wert von 2,0 Prozent gemessen. Die 0,30 Millionen Jüngeren landeten bei annehmbaren 4,1 Prozent Marktanteil. Doch besonders schwach stand anschließenda. Mit einem Publikum von 0,40 und 0,18 Millionen Umworbenen war die Reichweite die geringste der Staffel. Auf dem Gesamtmarkt blieben somit nur akzeptable 2,1 Prozent möglich. Im Vergleich zum Freitag stürzte die Quote in der Zielgruppe allerdings von hohen 6,2 auf nur 3,6 Prozent.