Aus Eurosport Events wird Discovery Sports Events

Vermischtes

Im Hause Discovery gab es im Promotion- und Eventmanagement-Bereich eine Umbenennung.

Discovery hat am Montag eine Umbenennung des Promotion- und Eventmanagement-Bereichs, das bis zuletzt unter Eurosport Events firmierte, bekannt gegeben. Demnach heißt die Unternehmensmarke Discovery Sports Events und soll das signifikante Wachstum der Promoter- und Eventabteilung des Unternehmens widerspiegeln. Die Einheit ist Teil von Discovery Sports, der Unternehmensgruppe, die das Portfolio an Sportmarken, Sendern und Plattformen betreibt. Im Zuge der Umbenennung versprach das Unternehmen, dass sich in den kommenden drei Jahren die Zahl der von Eurosport Events betreuten Events auf 55 Veranstaltungen pro Jahr auf fünf Kontinenten verdoppeln werde, darunter auch neue Veranstaltungen wie die UCI Track Champions League, der FIM Speedway GP und die FIA Electric GT.Discovery Sports Events, das über die bisherigen traditionellen Motorsportveranstaltungen von Eurosport Events hinausgeht, werde sich auf drei Kernbereiche konzentrieren: Elektro-Motorsport, Motorradrennsport und Bahnradsport. Durch neue Vereinbarungen, die in den letzten 18 Monaten mit internationalen Verbänden geschlossen wurden, werde man das Portfolio „sofort“ ausbauen, hieß es in einer Mitteilung. Discovery Sports Events agiert als globaler Promotor und Inhaber der kommerziellen Rechte für sechs Weltmeisterschaften im Rahmen langfristiger globaler Promotionbeziehungen mit der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), der Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) und der Union Cycliste Internationale (UCI).„Wir haben kürzlich die Corporate Identity für Discovery Sports vorgestellt, um den Umfang des Discovery-Portfolios an Sportmarken, -sendern und -plattformen zu verdeutlichen, das in seiner Gesamtheit wie kein anderes in der Lage ist, das Publikum zu begeistern – ganz gleich, für welche Art des Zusehens es sich entscheidet. Discovery Sports Events kombiniert jahrelange Erfahrung in der globalen Promotion mit den Fähigkeiten eines globalen Medienunternehmens. Das macht das Unternehmen einzigartig auf dem Markt, da es Verbände in die Lage versetzt, ihre Sportarten zu fördern, indem es sein Fachwissen über die gesamte Wertschöpfungskette eines Events – Produktion, Übertragung und Vertrieb über alle Plattformen – nutzt“, erklärte Andrew Georgiou, President of Sports bei Discovery. „Mit Blick auf die Zukunft ist Discovery Sports Events gut positioniert, um den Aufbau langfristiger Sportevents zu unterstützen, wirklich innovative Erlebnisse bei Veranstaltungen und auf dem Bildschirm zu bieten sowie Nachhaltigkeit in jeden Teil des Prozesses zu integrieren. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was das Team im kommenden Jahr und darüber hinaus leisten wird.“Francois Ribeiro, Head of Discovery Sports Events, fügte hinzu: „Nach 15 Jahren unter dem Dach von Eurosport Events haben wir eine neue Phase des Wachstums erreicht. Unser Gesamt-Portfolio und das Veranstaltungsvolumen mit den sechs Weltmeisterschaften, die wir bis 2023 veranstalten werden – einschließlich der drei globalen Wettbewerbe der UCI Track Champions League, des FIM Speedway GP und der FIA Electric GT – entwickelt sich rasant. Die neue Identität von Discovery Sports Events repräsentiert das gesamte Spektrum und die Möglichkeiten, die wir unseren Partnern bieten, wenn wir zusammenarbeiten, um Events, Serien und ganze Sportarten zu entwickeln. Es ist ein Privileg, unser großartiges Team zu leiten und Hand in Hand mit den zukunftsorientiertesten internationalen Verbänden zu arbeiten, um innovative Formate einzuführen, die den Fans in den kommenden Jahren neue und aufregende Möglichkeiten bieten werden."