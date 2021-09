Astrid Plenk: Das Corona-Jahr hinterlässt Spuren

Interview

Mit KIKA-Chefin Plenk spricht Quotenmeter über die drei Themenwochen „Freundschaft“, die plattformübergreifend stattfinden.

Antworten darauf, warum Freundschaften im Leben von Kindern so zentral und immanent wichtig sind. Schauen wir heute auf ein Coronajahr zurück, wissen wir, was Isolation für Kinder heißt, getrennt zu sein von Beziehungserfahrungen in Schule, Familie und Peers. Das hinterlässt Spuren, und es braucht Zeit, bis negative Erinnerungen und Erfahrungen verblassen. Wir alle leben in Beziehungsgeflechten und brauchen sie. Freundschaften machen das Leben schöner und bereichern. Sie bieten Raum für Abenteuer, Konfliktbewältigung, Spaß und Charakter-Entwicklung. KiKA greift dies altersgerecht auf und regt zur Reflexion an.Für alle ist etwas dabei: plattformübergreifend. Über ihre Lieblingsfilme und -serien erleben Kinder von klein auf, was Freundschaften auslösen. Mit mehr als 20 Magazinen, Filmen, Shows, Dokumentationen, Beratungsangeboten und Aktionen geht der Kinderkanal von ARD und ZDF dem Thema auf den Grund. Es geht um Fragen wie: Was macht gute Freundinnen und Freunde aus? Haben virtuelle Gaming-Freundschaften auch im realen Leben Bestand? Wie gelingt es, diese über Ländergrenzen hinweg zu erhalten?Sie werden feststellen, dass wir stetig diese Themen mitführen, solange sie relevant für Kinder sind. Digitalisierung macht bedauerlicherweise auch subtiles oder massives Mobbing möglich. «Team Timster»-Moderatorin Soraya Jamal beleuchtete gemeinsam mit Pia Kabitzsch und Robin Blase ganz speziell das Thema „Cybermobbing“. Als YouTuber und Social-Media-Experte ist das besonders für Robin leider kein Fremdwort, er selbst hat Erfahrungen damit machen müssen. Auch die Psychologin Pia Kabitzsch klärte auf. Sie moderiert den YouTube-Kanal „Psychologeek“ und weiß, warum Menschen mobben und wie sich das für die Betroffenen anfühlt. Weitere Beispiele und hilfreiche Tipps, sowohl für Opfer als auch für Mitwissende, gibt Carolin Boldt. Als JUUUPORT-Scout wurde sie ausgebildet und kann so professionell über einen anonymen Chatraum zu helfen.Ein junges, frisches Moderationstalent wie Matondo für unsere Angebote gewinnen zu können, freut mich wirklich sehr. Wir thematisieren und bewältigen Rassismus, indem wir Lebensnormalität und Vielfalt von Gesellschaft heute zeigen. Kinder leben in diversen Strukturen und unsere Angebote atmen Pluralität und Diversität. Dennoch begegnet uns allen immer wieder Diskriminierung in den unterschiedlichsten Formen. Studien zeigen, dass Kinder of Color im Alltag Rassismus erfahren und Mikroaggressionen ausgesetzt sind. KiKA steht verantwortlich und offen für Diversität. Im Oktober zeigen wir beispielsweise „Moooment!“, ein ambitioniertes Projekt, das das Zusammenleben von Kindern unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft in Deutschland aus unterschiedlichen Perspektiven über einen humoristischen Zugang aufzeigt.Jedes Kind hat Talente. Die eine hat diese Stärke, der andere jene. Es bereichert Freundschaft, einen Weg emotional miteinander zu gehen, zum Beispiel eine Freundin beim diesjährigen «Junior Eurovision Song Contest» zu begleiten. Am 10. September um 19:30 Uhr werden die drei nominierten Nachwuchssängerinnen ihr Talent in der Casting-Show «Junior ESC – Wer fährt nach Paris?» live aus Erfurt unter Beweis stellen. Gemeinsam mit dem NDR verantwortet KiKA die deutsche Beteiligung am 19. Junior ESC im Dezember 2021.Das ist der zentrale Punkt. Kinder konnten es nicht. Und wir wissen heute, welchen Einfluss die Pandemie auf sie hatte. Das zeigen bereits die Ergebnisse der repräsentativen KiKA-Befragung von Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren zu „Gesund leben!“, die wir im Rahmen des Themenschwerpunkt 2020 durchgeführt haben. 77 Prozent der Erst- bis Sechstklässler*innen empfanden die coronabedingten Einschränkungen bedrückend. Neben Besuchen auf Spielplätzen und alltäglichen Hobbys, vermissten sie in erste Linie ihre Freundinnen und Freunde (vgl. KiKA-Studie 2020). KiKA unterstützt mit speziellen Angeboten auf allen Plattformen, hilfreichen Tipps und Anregungen, auch für Eltern.Das ZDF produziert «Dein Song». Für alle KiKA-Produktion gilt generell, dass sie unter Einhaltung strenger Hygienekonzepte und unter Aufsicht eines Hygieneteams durchgeführt werden. Der Schutz aller an einer Produktion Beteiligten steht an oberster Stelle. Die Sicherheitsmaßnahmen für Kinder unterscheiden sich nicht von denen für Erwachsene.„Zeig mir Feiertage!“ ist ein Bildungsformat, koproduziert von Radio Bremen und KiKA. Es zeigt religiöse Vielfalt, indem es Feiertage großer Weltreligionen näherbringt. Premiere war «Zeig mir Weihnachten!» im Dezember 2021. Jetzt folgt «Zeig mir Rosch Haschana!» am 5. September – die Doku-Folge zum jüdischen Neujahrsfest. Der KiKA-Themenschwerpunkt 2021 geht hingegen der Frage nach, was Beziehungen zu Gleichaltrigen ausmacht.Mit den Kolleginnen und Kollegen von FUNK stehen wir im permanenten und engen Dialog. Wir lernen voneinander und tauschen uns über Formatideen und digitale Weiterentwicklungen aus. Es wird demnächst neue Geschichten von «Bernd das Brot» als Premiere geben. Zum Beispiel planen wir ein Spin-off zur Serie «Bernd das Brot – Astrobrot».Kommerzielle Medien haben sich auf eine Auswertungskonvention geeinigt, die es uns schwieriger macht, Erfolge darzustellen. KiKA ist seit Langem nicht nur Lieblingssender, sondern auch Marktführer bei den Drei- bis 13-Jährigen in seiner Sendezeit von 6:00 bis 21:00 Uhr. Legt man einen anderen Vergleichszeitraum zugrunde oder weist eine kumulierte Quote für zwei Sender aus, ändern sich selbstverständlich die Werte. KiKA ist ein Vollprogramm mit Kindernachrichten, Bildungs- oder Kulturangeboten, Wissens- oder Beratungssendungen. Unser Profil ist unvergleichlich und unique – nein, es gibt keinen Druck – außer, täglich das Beste für die beste Zielgruppe der Welt anzubieten zu wollen.