Inga Leschek wechselt zu Netflix

Köpfe

Netflix hat die erfahrene Medienfrau Inga Leschek abgeworben. Sie startet ab dem 18. Oktober als Director Unscripted & Docs DACH, CEE & Russland bei Netflix . Die zweisprachig in Polen und Österreich aufgewachsene Leschek kommt von RTL Studios (bis 2019 Norddeich TV), wo sie acht Jahre lang als Geschäftsführerin tätig war. Seit 2020 hatte sie zudem diese Position auch bei 99pro Media inne.In dieser Zeit verantwortete sie Formate wie Ninja Warrior Germany, Top Dog Germany (RTL), Goodbye Deutschland (VOX), Are you the one? oder Ex on the Beach (TVNow). In ihrer Rolle baute Leschek unter anderem die Produktion von Programminhalten in den Genres Show, Factual Entertainment und Reality für TV- und Streamingangebote erheblich aus. Zuvor leitete sie fünf Jahre lang den österreichischen Standort der Tresor Produktions GmbH und wechselte schließlich 2010 als Geschäftsführerin in das Kölner Büro der Tresor TV, wo sie unter anderem Formate wie «Die Super Nanny» und «Popstars Austria» verantwortete.In einem ‚DWDL‘-Bericht wird Inga Leschek zitiert: „Ich bedanke mich sehr herzlich bei Bernd Reichart, Stephan Schäfer und ganz besonders bei Henning Tewes für das uneingeschränkte Vertrauen, den Rückhalt und die riesengroße Spielwiese, die ich bei RTL Studios und 99pro hatte.“ Henning Tewes, Geschäftsführer RTL und Geschäftsleiter TVNow, sagte zum Abschied der langjährigen RTL-Studios-Geschäftsführerin: „Nur wenige können behaupten, für fast alle Sender unserer Unternehmensgruppe Erfolgsprogramme produziert zu haben. Inga kann es. Ihrer Leidenschaft fürs Programmmachen ist es zu verdanken, dass RTL Studios von einer kleinen Produktionsfirma über die Jahre zu einem unverzichtbaren Content-Partner für die Sender von RTL Deutschland geworden ist." Er wünsche ihr alles Gute für Ihre neue Aufgabe. RTL Deutschland sucht demnach eine Nachfolge für Leschek, um weiterhin eine Doppelspitze mit Jörg Graf zu haben, der seit 1. März als Geschäftsführer zum Produktionshaus wechselte.