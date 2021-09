Paramount Pictures reagiert auf Delta-Variante

Kino-News

Die zwei Tom-Cruise-Blockbuster werden in den Vereinigten Staaten von Amerika verschoben.

Obwohl die Corona-Schutzimpfungen in den Vereinigten Staaten von Amerika zügig anliefen, gibt es immer mehr Impf-Durchbrüche und eine erhöhte Zahl von Corona-Erkrankungen. Der Verleiher Paramount Pictures spielt deshalb auf Zeit und möchte seine zwei nächsten Tom-Cruise-Blockbuster erst mit deutlicher Verzögerung in die Lichtspielhäuser bringen.wandert vom 19. November 2021 auf dem 27. Mai 2022, der siebte-Teil kommt statt am 27. Mai 2022 nun erst am 30. September 2022 in die Kinos. Johnny Knoxville und seine Kollegen werden miterst am 4. Februar 2022 zu sehen sein, ursprünglich sollte der Spielfilm bereits am 22. Oktober 2021 starten.Bis zum Jahresende stehen noch einige vielversprechende Titel auf dem Programm, vorausgesetzt, die konkurrierenden Studios halten ihre größten Filme auf dem Spielplan. Unter anderem ist der 25. Bondfür den 8. Oktober 2021 angekündigt.soll am 22. Dezember starten.