Joe Rogan an Corona erkrankt

Köpfe

Der Podcaster hatte zunächst seinen Hörern erzählt, die Lungenkrankheit stelle keine große Gefahr dar.

Der erfolgreiche Spotify-Podcaster und umstrittene Meinungsmacher Joe Rogan ist an Corona erkrankt. Noch vor einiger Zeit stellte Rogan den Impfstoff für die Lungenkrankheit Covid-19 in Frage. Nun teilte Rogan mit, dass er am Corona-Virus erkrankt sei und seine Live-Show verschieben müsse.Am 1. September teilte Rogan auf Instagram eine Nachricht mit dem Titel "I GOT COVID. Ich bitte um Entschuldigung, aber wir müssen die Show in Nashville auf Sonntag, den 24. Oktober verschieben. Viel Liebe an euch alle." Zudem teilte er mit, dass er sich nach einer Reihe von Terminen „sehr müde fühlte, Kopfschmerzen hatte und einfach nur erschöpft war“. Ob Rogan eine Corona-Schutzimpfung hat, ist unklar.In seinem Video führte Rogan auch auf, was er alles zur Unterstützung seiner Heilung einnehme. Darunter war ein Präparat namens Ivermectin, das von der U.S. Food and Drug Administration nicht zur Behandlung empfohlen wird.