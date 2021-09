2. «#CoupleChallenge»-Staffel: TVNow nennt Startermin und weitere Details

Vermischtes

Während in der ersten Runde bei einem Bergsee campiert wurde, geht es nun nach Ferropolis, der Stadt aus Eisen. Los geht es noch in diesem Monat.

Die erste Staffel soll laut TVNow ein „großer Erfolg“ gewesen sein, weshalb schnell klar wurde, dass es eine zweite Staffel vongeben wird. Das wurde bereits im Februar, kurz nach dem Finale der Runde, kommuniziert. Bislang hielt sich die Streamingplattform aus dem Hause RTL mit weiteren Details jedoch zurück – bis jetzt. Die zweite Staffel des Reality-Formats, das in seinen Grundzügen stark an «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» erinnert, beginnt am 16. September. Dann treten insgesamt sieben Teams an, um für das mögliche Preisgeld von 100.000 Euro verschiedene Herausforderungen zu meistern. Auf eine lineare Ausstrahlung bei RTL wird diesmal verzichtet. Die erste Folge der ersten Staffel holte im Dezember 2020 mitten in der Nacht ohnehin keine sonderlich guten Werte.Aufgeteilt warden die Paare in sogenannten Pärchen- und Freundes-Couples. Mit dabei sind das Pärchen-Couple Marco Cerullo und Christina Grass («Bachelor in Paradise»), das Pärchen-Couple Cedric Beidinger und Gina Beckmann («Big Brother»), das Pärchen-Couple Valdrina und Valdet Haziri (Influencer), das Freundinnen-Couple Christin Okpara («Are you the One?») und Walentina Doronina («Are you the One? – Reality Stars in Love», «Ex on the Beach»), das Pärchen-Couple Marlisa und Fabio de Pasquale («Temptation Island»), das Freunde-Couple Julian Benz und Isi Glück (Partyschlagersänger am Ballermann) sowie das Freunde-Couple Maria Lo Porto und Tim Rasch («Köln 50667»).Statt wieder an den idyllischen Bergsee zu reisen und dort Camp aufzuschlagen, geht es für die genannten Kandidatinnen und Kandidaten nach Ferropolis, wo sie zusammen in einem großen Glamping-Zelt Tag und Nacht verbringen. In dem von RTL Studios entwickelten Format gewinnt am Ende nur ein Couple die gemeinsam erspielte Gewinnsumme. Die Couples treten gemeinsam in Challenges an. Nur wenn sie die Aufgabe meistern, sichern sie die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Macht die Gruppe oder nur einzelne Couples Fehler, werden Beträge der Summe abgezogen. In regelmäßigen Abständen kommt es zudem zu Exit-Challenges. Dort müssen die Couples mit den in der Nominierungszeremonie am meisten erhaltenen Stimmen antreten. Wer dabei gewinnt, kehrt ins Camp zurück, das andere muss das Camp verlassen. Die Finalspiele bestreiten die verbliebenen drei Couples. Hier geht es nicht mehr gemeinsam, sondern gegeneinander um den Gewinn der Show.