Am Wahltag: RTL und ntv kündigen über zehn Stunden Sondersendungen an

Los geht es bereits ab 12:00 Uhr. Pinar Atalay und Peter Kloeppel melden sich am späten Nachmittag mit der Entscheidung.

Die Bundestagswahl wird mit Spannung erwartet, denn der Ausgang bleibt weiterhin mehr als offen. Die Sender versuchen derzeit, diese Spannung mit politischen Programmen auszunutzen – mit Erfolg. Das lässt sich beispielsweise am ordentlichen Ergebnis der «ProSieben-Bundestagswahl-Show» vom Mittwochabend ablesen ( Quotenmeter berichtete ). RTL feierte mit dem «Triell» am vergangenen Sonntag ebenfalls einen großartigen Quoten-Erfolg. Nun hat de Kölner Sender einen genauen Fahrplan für den Tag der Entscheidung am 26. September angekündigt.Demnach wird RTL zusammen mit ntv von 12:00 Uhr bis 22:15 Uhr Sondersendungen zum Wahltag präsentieren. Ab 12:00 Uhr berichten Katja Burkard und Christopher Wittich inlive aus Berlin und zeigen Stimmungsbilder aus dem ganzen Land. In der fünfstündigen Sendung sollen Menschen aus allen Bevölkerungsschichten zu Wort kommen und diskutieren, welche wichtigen Themen die neue Bundesregierung unbedingt anpacken muss.Ab 17:00 Uhr übernehmen dann Pinar Atalay und Peter Kloeppel, die bekanntlich «Das Triell» leiteten. Inmelden sich die beiden live aus Berlin mit Hochrechnungen, Berichten, Interviews und Hintergrundinformationen zur Bundestagswahl. Gemeinsam mit Gästen analysieren sie die Ergebnisse und ordnen sie ein. Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sowie die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern werden dabei entsprechend in die Berichterstattung und Analysen integriert. Im Vordergrund dürfte dann die Frage nach möglichen Koalitionen stehen.Im Vorfeld des Sondersendungsmarathons stellen RTL und ntv jeweils eigenes Programm. Der Nachrichtensender setzt zusätzlich zwischen 7:00 und 12:00 Uhr auf mehrere, in denen umfassend über die Bundestagswahl berichtet werden soll. Auch von 22:15 bis 0:00 Uhr sind weitere «News Spezials» angesetzt. RTL stimmt sein Publikum ab 10:00 Uhr mit der Dokumentationauf die politische Berichterstattung des Tages ein.