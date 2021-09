Martin Schwalb wird wieder Sky-Handball-Experte

TV-News

Martin Schwalb verstärkt das Experten-Team neben Stefan Kretzschmar, Pascal Hens und Heiner Brand.

In der kommenden Woche startet die neue Saison der Liqui Moly Handball-Bundesliga mit einem Doppelspieltag am Mittwoch (8. September) und Donnerstag (9. September) sowie Samstag (11. September) und Sonntag (12. September). Zuvor geht es aber bereits am Samstag, den 4. September, um den ersten Titel der Saison, den Pixum Super Cup. Dabei treffen Meister THW Kiel und Pokalsieger TBV Lemgo-Lippe aufeinander. Sky wird wie in den vergangenen Jahren auch die neue Spielzeit intensiv begleiten und hat nun Details zur Übertragung genannt.So wird Martin Schwalb, der als Trainer der Rhein Neckar Löwen nach der vergangenen Saison aufhörte, als Experte zurückkehren und das das Expertenteam um Stefan Kretzschmar, Pascal Hens und Heiner Brand ergänzen. Schwalb, der bereits zwischen 2014 und 2020 als Sky-Experte fungierte, wird seinen ersten Einsatz beim Spiel Melsungen gegen Kiel am Samstag, den 11. September, haben. Als Moderatoren werden in der neuen Saison Jens Westen, Gregor Teicher und Dennis Baier im Einsatz sein. Karsten Petrzika, Markus Götz, Florian Schmidt-Sommerfeld, Heiko Mallwitz, Hannes Herrmann, Oliver Seidler, Jürgen Schmitz, Carsten Fuljahn und Jürgen Müller werden die Spiele kommentieren, die in der neuen Spielzeit sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz übertragen werden.Sky hat die Konferenz-Option dabei neu konzipiert. Ab der neuen Spielzeit werden jeweils ein Kommentator und ein Experte durch die parallel laufenden Partien führen. Produziert wird die Konferenz in einem neuen Studio, das unter anderem erweiterte Analyse-Möglichkeiten bietet. Der Moderator meldet sich für den Vorlauf vom Hauptspiel aus der Halle, der Experte und Kommentator der Konferenz sind im neuen Studio. Das Highlight-Format «Kompakt» gibt es künftig zweimal pro Woche auf Sky Sport News und Sky Sport jeweils am Donnerstag und Sonntag mit den Höhepunkten des Spieltags. Insgesamt zeigt Sky alle 306 Spiele der Bundesliga live und überwiegend exklusiv im deutschen Fernsehen. Der Super-Cup am kommenden Samstag wird auf Sky Sport News und frei empfangbar auf skysport.de ausgestrahlt. Ab 18.30 Uhr begrüßen Sky Experte Stefan Kretzschmar, Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Dennis Baier die Zuschauer live aus dem ISS Dome in Düsseldorf.