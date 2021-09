«The Flight Attendant» feiert TV-Premiere bei Warner TV Serie

TV-News

Zum Start der neuen Sendernamen haben die drei Sender diverse Programmhighlights vorgestellt. Unter anderem findet die HBO-Max-Serie «The Flight Attendant» und die «Prinz von Bel-Air»-Reunion seinen Weg ins Fernsehen.

Aus den TNT-Sendern werden bekanntlich die neuen Sendermarken Warner TV ( Quotenmeter berichtete ). Nun nannte WarnerMedia mit dem 25. September auch das Vollzugsdatum und kündigte derweil gleich prominenten Seriennachschub an. Bei Warner TV Serie wird es ab dem 28. Oktober immer donnerstags ab 20:15 Uhr zur Ausstrahlung der HBO-Max-Seriekommen. Der Sender zeigt die ursprünglich als Mini-Serie geplante und mit «The Big Bang Theory»-Star Kaley Cuoco besetzte achtteiligen Reihe in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere. Aufgrund des großen Erfolgs wurde die Serie, die auf der Romanvorlage von Christopher A. Bohjalian basiert, um eine zweite Season verlängert.Bei Warner TV Comedy gibt es kurz nach der Umbenennung, ab dem 29. September, die deutsche Erstausstrahlung der ersten-Staffel zu sehen, die im [adult swim]-Block immer mittwochs um 22:15 Uhr ausgestrahlt wird. Im Original der Action-Comedy-Zeichentrickserie ist ebenfalls Kaley Cuoco zu hören, die Harley Quinn synchronisiert, die sich vom Joker getrennt hat. Sie versucht der Legion of Doom beizutreten, und um dies zu schaffen gründet sie unter anderem zusammen mit Poison Ivy ihr eigenes Team, um eine gefürchtete Schurkin zu werden.Ebenfalls bei Warner TV Comedy wirdins Programm kommen. Die dritte Staffel der Anthologie-Serie ist ab dem 12. Oktober immer dienstags in Doppelfolgen zu sehen. Die Darsteller Daniel Radcliffe, Steve Buscemi, Geraldine Viswanathan und Karan Soni verschlägt es in der dritten Runde in den amerikanischen Wilden Westen. Etwas später im Jahr, am 21. Novemer, ist außerdembei Warner TV Comedy im Programm. 30 Jahre nach «The Fresh Prince of Bel-Air» wird Will Smith von seinen Schauspielkollegen Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid und Alfonso Ribeiro sowie dem wiederkehrenden Co-Star DJ Jazzy Jeff zu einem Familientreffen ins Haus der Banks eingeladen.Auch Warner TV Film hält im November ein Highlight parat – oder besser gesagt einige Highlights. Ab dem 5. November zeigt der Nachfolger von TNT Film immer freitags ab 20:15 Uhr einen «Batman»-Film, um auf den im März 2022 erscheinenden «Batman»-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle einzustimmen. Den Anfang macht «Batman» aus dem Jahr 1989, ehe es mit «Batmans Rückkehr» (1992) am 12. November und «Batman Begins» (2005) am 19. November weitergeht. Den Abschluss bildet am 26. November «The Dark Knight» (2008) mit Heath Ledger als Joker.