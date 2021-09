«Wer bin ich wirklich?»: Joachim Llambi sucht nach seinen Vorfahren

TV-News

Der «Let’s Dance»-Juror geht Ende September in der RTL-Primetime auf eine „DNA-Expedition“. Außerdem präsentiert der Kölner Sender eine neue «Bin ich schlauer als…?»-Ausgabe mit einem Novum.

Im November geht es für Joachim Llambi und den gesamten «Let’s Dance»-Tross auf große Deutschlandtour. Zuvor steht für den Chef-Juror, der seit der ersten Show und damit seit 15 Jahren zur Tanz-Jury gehört, eine andere Reise auf dem Programm. Wie RTL nun angekündigt hat, wird Llambi am 27. September um 20:15 Uhr der Frage nachgehen, wer er wirklich ist und schickt ihn deshalb auf eine „DNA-Expedition“. Inversucht er herauszufinden, wo seine familiären Wurzeln liegen und wer seine Vorfahren waren.Im Mittelpunkt der zweistündigen Primetime-Sendung steht die Frage, wie er zu dem wurde, was er heute ist. Er sucht Antworten auf die Fragen, ob und wie das Leben seiner Vorfahren ihn beeinflusst hat. Was hat das Leben seiner Vorfahren mit seinem Eigenen zu tun? Hat er wirklich die Entscheidungen in seinem Leben selber getroffen oder hat das Leben seiner Vorfahren unbewusst die Regie geführt? Die Spur führt den Moderator vom Ruhrgebiet bis an die Küste Kataloniens, wo er Überraschendes über seine eigene Identität erfährt. RTL verspricht in der Ankündigung, dass „wir den härtesten Kritiker Deutschlands ganz weich erleben“.Unterdessen präsentiert der Privatsender am Samstag, den 25. September, um 20:15 Uhr eine neue-Ausgabe, in der sich Jana Ina und Giovanni Zarrella dem Schlauheitstest unterziehen. Nach Günther Jauch, Oliver Pocher, Verona Pooth, Evelyn Burdecki und Peter Kloeppel tritt somit erstmals ein Duo in der Sendung an, bei der die Zuschauer sich von zu Hause aus direkt mit den Zarrellas messen können. Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch. Die Zarrellas absolvieren den neu entwickelten und wissenschaftlich fundierten Test im Vorfeld der Sendung, in der sie dann die Ergebnisse erst nach jeder Frage erfahren.