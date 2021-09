Disney will mehr «Big Shot»

US-Fernsehen

Das Basketball-Drama mit John Stamos bekommt eine zweite Staffel.

Die Dramedy mit «Full House»-Star John Stamos geht weiter. Die Serie um Marvyn Korn, der von seinem Posten als Cheftrainer eines Basketballteams entbunden wurde, erhält die Chance nun in einer privaten Eliteschule für Mädchen zu unterrichten. Unter seiner Führung lernen die Mädchen, sich selbst ernster zu nehmen, und finden sowohl auf als auch neben dem Platz ihren Halt."Diese Show repräsentiert alles, was Disney für mich ist – Familie, Integration und Einheit", sagte Stamos. "Aber im Kern geht es bei «Big Shot» um Mut und Herz, und genau das hat Disney+ bewiesen, indem sie uns eine zweite Staffel gegeben haben. Ich sende viel Liebe an die Kritiker und Fans, die aufgestanden sind und uns von der Seitenlinie aus angefeuert haben. Ich bin so dankbar, dass ich weiterhin Coach Korn spielen darf, einen Mann, der lernt, vorgefasste Urteile loszulassen, und von einer unglaublichen Gruppe von Frauen lernt, die ihm helfen, sich zu entwickeln und zu wachsen. Und doch hat er noch so viel mehr zu lernen... zum Glück wird er diese Chance in der zweiten Staffel bekommen."«Big Shot» wurde von David E. Kelley, Dean Lorey und Brad Garrett entwickelt. Alle drei fungieren als ausführende Produzenten, wobei Lorey auch als Showrunner tätig ist. Bill D'Elia ist ebenfalls ausführender Produzent. ABC Signature ist das Studio. Die Produktion von Staffel zwei wird im Jahr 2022 anlaufen. "Wir sind begeistert, dass wir mit «Big Shot» zurückkehren", sagte Kelley. "Die Serie hat so viele Herzen berührt – besonders John Stamos' Brillanz als Coach Marvyn Korn – wir freuen uns auf die zweite Staffel und darüber hinaus."