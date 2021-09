«American Ninja Warrior»-Moderator wird «The Talk»-Host

US-Fernsehen

Der ehemalige NFL-Spieler Akbar Gbajabiamila wird in der zwölften Staffel des Formats dabei sein.

Ann Inaba und Sharon Osbourne, die Piers Morgans umstrittene Äußerungen gegenüber Meghan Markle verteidigten, sind bekanntlich beiraus. Dafür haben die Verantwortlichen von CBS nun den ehemaligen NFL-Star und «American Ninja Warrior»-Moderator Akbar Gbajabiamila verpflichtet."Es ist ein neuer Tag für die zwölfte Staffel von «The Talk», und wir freuen uns sehr, Akbar in der Familie begrüßen zu dürfen. Seine einnehmende Persönlichkeit, seine Offenheit und seine Schlagfertigkeit haben uns bei seinem Gastauftritt in der letzten Staffel sehr beeindruckt", so Heather Gray, Executive Producer und Showrunner, in einer Erklärung."In einer Welt, die so gespalten ist wie die unsere, freue ich mich darauf, jeden Tag mit meiner lustigen und authentischen Art aufzutreten und für Gespräche statt für Konfrontationen einzutreten", sagte Gbajabiamila und bezeichnete seinen neuen Auftritt als Moderator als Ehre.