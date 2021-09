ZDF fragt am Montag «Was nun, Herr Lindner?»

TV-News

Aufgrund steigender Umfragewerte sprechen Peter Frey und Bettina Schausten mit FDP-Chef Christian Lindner.

Das Rennen ums Kanzleramt ist derzeit offen wie selten zuvor in der deutschen Geschichte. Sowohl die SPD, die Union als auch die Grünen haben gute Chancen den künftigen Kanzler zu stellen. Bei all den vergangenen und anstehenden Wahl-Triellen, die die Profile der einzelnen Kandidaten und Kandidatin schärfen sollen, geraten die kleineren Parteien schon fast in Vergessenheit, doch könnte am Ende viele von ihnen abhängen, sollte eine Dreierkoalition am Ende von Nöten sein.Eine dieser Parteien könnte dann die FDP sein, die sich laut der aktuellen Umfrage des ZDF-Politbarometers zur „Sonntagsfrage“ bei elf Prozent bewegt. Aufgrund der guten Umfragewerte der ehemaligen Regierungspartei bittet der Mainzer Sender am Montag Partei-Chef und Spitzenkandidat Christian Lindner zum Gespräch. Inbefragen ZDF-Chefredakteur Peter Frey und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten den langjährigen Spitzenpolitiker, wie sich die FDP mit Blick auf diese Umfragewerte in der aktuellen Wahlkampfdiskussion um mögliche Koalitionsoptionen nach der Bundestagswahl positioniert.Wollen die Liberalen Kanzlermacherpartei werden? Und mit welchen Themen will Christian Lindner in den letzten drei Wahlkampfwochen punkten? Antworten auf diese Fragen gibt es am Montag, 6. September, ab 19:20 Uhr im ZDF